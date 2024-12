Postigo: "Llegó el momento de seguir un camino nuevo, para nada estoy enfadado"

Su adaptación al CD Mirandés

Muy contento con el equipo, una sorpresa bastante agradable la que me estoy llevando esta temporada, aunque no puedo ayudar todo lo que me gustaría. Cuando salí del Levante UD si algo señalé esas dos fechas en el calendario para poder jugar contra ellos. Me dolió mucho no poder estar en este partido, ya tendremos el siguiente para ir al Ciutat de València. He estado hablando con bastantes excompañeros.

El Levante UD, en la distancia

Siempre le he visto con buenas sensaciones. Desde la jornada 2 dije que iba a estar ahí arriba y ha mejorado muchas cosas que nos faltaban de la temporada pasada. Calero creo que les ha dado un plus que el equipo necesitaba y estoy convencido de que el equipo va a estar arriba. No he incidido en ningún jugador, el factor primordial es Calero.

El CD Mirandés de Alessio

Esta temporada se están rompiendo muchos mitos. Ni hemos tenido una pretemporada larga ni hemos tenido un equipo formado en el inicio de la pretemporada y las cosas están saliendo muy bien. Hay chicos muy jóvenes dirigidos por Alessio que es un entrenador que va a estar muchísimos años en la élite. Va creciendo, lo he notado. Me llamó y poco me lo pensé. Sabía que estando con él iba a disfrutar y ser feliz en el día a día y sabía que con él iba a conseguir eso.

La salida del Levante UD

Nunca estaré enfadado con el club, para nada. Ni nada por el estilo, ni la más mínima pega. El Levante UD me lo ha dado todo. Llegó el momento de seguir un camino nuevo. Fue el año pasado un año duro, tenía unas expectativas que no se acabaron cumpliendo y creí que era el momento de cambiar de aires. Yo quería seguir jugando al fútbol. No sabremos qué pasará, no sé si cuando me retire. Ojalá algún día pudiera trabajar en el Levante UD pero no es algo que tenga en mente ahora mismo.