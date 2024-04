Polémico empate del Levante UD en Santander

El Racing de Santander y el Levante UD firmaron tablas en El Sardinero (0-0) en un encuentro en el que, aunque los santanderinos llevaron la iniciativa, ambos equipos dispusieron de ocasiones para marcar y desequilibrar un partido que con el empate impide a los dos recortar grandes diferencias respecto al resto de rivales que pelean por conseguir una plaza en la lucha por el ascenso.



El conjunto cántabro trató de llevar la iniciativa en los primeros compases, intentando de llevar rápido la pelota a las inmediaciones del área de Andrés Fernández, no obstante, el Levante se sentía cómodo con el balón y llegaba también combinando a las inmediaciones de la portería defendida por Ezkieta. Así, en una buena jugada entre Dani Gómez y Sergio Lozano dentro del área estuvo a punto de llegar el primer tanto del partido, pero el balón se marchó por el lateral de la red.



Minutos después, Sergio Lozano dispuso de otra buena oportunidad para adelantar a su equipo, pero su disparo desde la esquina del área, buscando el palo largo, no encontró portería y el Racing respondió en la siguiente jugada con un tiro de Íñigo Vicente que Andrés Fernández atajó sin problemas.







Antes del minuto 25 de partido, Dani Gómez obligó a Ezkieta a estirarse de nuevo y, prácticamente a continuación, Lago Junior tuvo la ocasión más clara para abrir el marcador, en un buena acción individual dentro del área que decidió culminar, con un disparo que no encontró portería, cuando tenía a su compañero Arana libre de marca para empujar el balón.



Diez minutos después, Lago Junior volvió a tener en sus botas el 1-0, pero su volea, tras controlar en el borde del área un buen pase de Íñigo Vicente, se encontró con el cuerpo de Andrés Fernández, bien colocado bajo los palos para impedir que se inaugurara el marcador en El Sardinero. Antes del descanso, la réplica levantinista llegó en un mano a mano de Dani Gómez con Ezkieta que el guardameta verdiblanco resolvió con acierto al hacerse grande en su salida.



En la reanudación los locales parecieron saltar mejor al terreno de juego, apretando a su rival en su campo y acercándose con peligro al área de Andrés Fernández, lo que originó que, primero Arana, en dos ocasiones, y después Mboula, dispusieran de opciones para marcar gol, aunque el Levante reaccionó minutos después con un tiro de Kochorashvili que se estrelló en el larguero de Ezkieta.



El Racing de Santander seguía buscando el tanto de la victoria, principalmente a través las internadas por la banda derecha de Jordi Mboula, que había entrado de refresco en la segunda parte. Sin embargo, el conjunto granota se defendía bien y salía con rapidez cada vez que robaba el esférico, pero finalmente el marcador no se movió y ambos equipos se llevaron un punto que no les satisface a ninguno.





Ficha técnica:



0 - Racing de Santander: Ezkieta; Sangalli, Manu Hernando, Rubén Alves (Germán, min. 83), Mario; Lago Junior (Mboula, min. 56), Aldasoro, Grenier (Morante, min. 56), Peque, Íñigo Vicente; Arana (Roko Baturina, min. 83).



0 - Levante UD: Andrés Fernández; Andrés García, Dela, Cabello, Álex Muñoz; Carlos Álvarez, Kochorashvili, Pablo Martínez, Sergio Lozano (Bouldini, min. 71); Brugui y Dani Gómez (Fabricio, min. 71).



Árbitro: González Francés (colegio canario). Amonestó con cartulina amarilla a Sangalli del Racing de Santander.



Incidencias: Partido de la trigésimo sexta jornada de la Liga Hypermotion celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 19.203 espectadores. Antes del pitido inicial, el socio número 1 del Racing de Santander, Mauricio Gómez, realizó el saque de honor como reconocimiento a su fidelidad al club desde 1943.