Placaje al coronavirus

Escribe Fermín de la Calle en su libro ‘Con fina desobediencia’ que no hay nada que duela más en el orgullo de un jugador de rugby que un placaje fallado. “El gatillazo de este deporte”, remata con su sorna habitual el periodista, escritor y colaborador de Tiempo de Juego. Y Adrián Cotanda no ha fallado su placaje fuera del campo. El tres cuartos del CAU Rugby ha superado el coronavirus y esta misma tarde se incorpora a su puesto de enfermero en una residencia de mayores en Campanar (Valencia).

Después de varias semanas en cuarentena junto a su pareja sin salir de casa, lo primero que hizo nada más recibir el segundo negativo fue dirigirse a recoger el alta médica y volver a luchar contra el virus lo antes posible. Este fin de semana también tiene previsto volver al turno de enfermería en el hospital Clínico de Valencia.

“A principios de esta semana fui al centro hospitalario de la Malvarrosa en coche y sin bajar me hicieron el test. Ayer por la mañana me llamaron para confirmar que había dado negativo y como no tengo ningún síntoma fui a por recoger el alta y ya puedo trabajar con normalidad”, dice desde su domicilio.

"Espero que la gente tenga memoria y siga defendiendo la sanidad pública después de esto", dice Cotanda

El jugador y enfermero, de 28 años, explicó que el hecho de haberse contagiado en los primeros días de esta crisis sanitaria y haberlo hecho “de forma leve” le ayuda a no tener tanto miedo de un nuevo contagio. “Es verdad que da un poco de miedo volver a pillarlo, pero no tengo otra que volver y ayudar. Prefiero no pensarlo demasiado y tomar todas las medidas que pueda. Hay que trabajar y ayudar”, dijo Cotanda, que confirmó que este jueves se incorpora a la residencia de mayores en Campanar donde “hay mucha faena”.

“No soy muy consciente de cómo está la situación porque llevo varias semanas encerrado y no lo he visto en primera persona, sólo lo que he hablado con mis compañeros. Sé que las medidas de protección son escasas y limitadas y por lo que me cuentan hay mucho trabajo”, añadió.

Cotanda, que restó importancia a su labor en esta crisis sanitaria, sí que lanzó un mensaje contundente sobre lo que espera de la sociedad en el futuro y cuando acabe esta dura situación. “Lo que espero es que la gente tenga memoria y que se siga defendiendo la sanidad pública, que luego no se acuerda tanto la gente”, finalizó.