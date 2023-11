Pepelu: "En el vestuario no ponemos límites a la temporada"

Fue el fichaje del verano del Valencia CF. Un fichaje comprometido por su procedencia. Cambiaba Orriols por Mestalla y no fue una decisión fácil y originó muchas críticas del aficionado granota que lo tenía como su gran ídolo. Criado en la cantera granota, tuvo que emigrar para hacerse un hueco en el primer equipo. Luego, el palo del no ascenso y su marcha al Valencia donde se ha convertido en referente en tan sólo cuatro meses de competición. El fútbol no engaña y coloca a cada uno en su sitio. Y el de Pepelu está llamado a ser un lugar privilegiado en el fútbol, con la llamada de la selección en el horizonte.

Hoy Pepelu ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para repasar a fondo, su trayectoria desde que empezó a dar patadas al balón hasta convertirse en indiscutible en el Valencia CF.

¿Cómo estás después de este parón?

Me ha venido de maravilla. Necesitaba parar después del partido en el Bernabeu en el que acabé con molestias. He aprovechado para recuperar, me han tratado muy bien aquí en Paterna y ahora ya con muchas ganas de que llegue el partido del sábado ante el Celta.

Sueños de niño con la pelota

Cuando era niño soñaba con marcar goles en grandes estadios y ahora tengo la oportunidad de jugar en uno de los grandes que es Mestalla. Yo era un niño que le apasionaba el fútbol y soñaba en salir un día por la tele jugando al fútbol. Ahora lo hago y eso es una suerte tremenda y lo disfruto cada día.

¿Cuándo te diste cuenta de que podría ir la cosa en serio?

Si soy sincero desde que jugaba en el equipo de mi pueblo, me daba cuenta que se me daba bien lo de la pelota. Ganábamos las ligas del pueblo y aunque yo sólo quería disfrutar del fútbol, tuve varias llamadas de equipos, pero hasta que no llegó el momento, no decidí marcharme a una cantera profesional como era la del Levante UD, fue entonces cuando empecé a pensar que quizás algún podía llegar a cumplir mi sueño

Pepelu y Hugo Ballester en la entrevista en Paterna





De profesión, centrocampista

Siempre fui centrocampista, pero probé en varias posiciones por tener buen toque con la pelota y me ponía en banda para meter centros. Eso lo agradezco porque así ahora conozco más posiciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La llamada granota

Mi marcha al Levante UD fue un gran paso y suponía una decisión muy importante en mi vida. Hablaron con mi padre. Con 13 años me fui a la residencia. Sabía que, para poder pensar en una carrera profesional, había que tomar esa decisión a pesar de lo difícil y duro que es dejar a tu familia y a tu gente. Tuve mis altibajos, pero salió todo bien y esa decisión fue definitiva en mi vida. Me ayudaron mucho en el club.

También llamó el Valencia CF

El Valencia CF también quiso llevarme con 13 años, pero ya había dado mi palabra al Levante UD por el interés que había mostrado en mí y en mi familia somos gente de palabra y no íbamos a cambiar de opinión y así se lo dijimos al Valencia.

La pérdida de su madre

Fue antes de fichar por el Levante y evidentemente nos marcó, sobre todo por mi hermana pequeña. Pero tengo la suerte de tener una familia muy unida, que me apoya siempre y eso fue fundamental para llevar algo tan duro para todos. La vida sigue y me abrieron las puertas apoyándome para que cumpliera mi sueño a pesar del golpe duro que había llegado a la familia. Mi madre me sigue ayudando e imagino que estará orgullosa de mí.

La importancia de la familia

Mi abuelo es muy valencianista y muy futbolero y ahora sufre mucho más. Ha ido a Mestalla a verme y eso me hizo muy feliz. Siempre me decía que era algo que le hubiera gustado y ahora ha tenido la suerte de verme marcar un gol en Mestalla. Mi familia me ayuda a mantener los pies en el suelo. Además, son críticos y eso lo agradezco porque me hace no confiarme y siempre tener ganas de superarme.

Tres cesiones

Me marché al Hércules porque era una categoría más que la del filial y un vestuario mucho más mayor y pensé que me daría mucha madurez en mi carrera. Me dio mucha experiencia de cara al futuro. En el Tondela de Portugal me pilla la pandemia y estoy en un pueblo de 5.000 habitantes encerrado y sólo. Fue un momento inolvidable, lo pasé mal y mi gente más cercana lo sabe. Pero todo curte. Luego decidí seguir en la liga portuguesa en el Vitoria de Guimaraes porque era una competición que me gustaba y ya me había hecho un nombre. Sentí que esa experiencia me haría seguir creciendo para poder ver hasta donde podría llegar. Y el tiempo me ha dado la razón.

La llegada al primer equipo del Levante UD

Lo que más me llenó es que después de tanto insistir de tanto apostar por mí mismo, al final pude lograr mi objetivo de hacerme con un sitio en el Levante UD. Renové diez años y me quedé en Segunda División porque era lo que sentía. El Levante me había dado la oportunidad de jugar treinta partidos en Primera y yo sentía que quería luchar por el ascenso que desgraciadamente acabó en la historia que todos recordamos. Aposté por ellos porque ellos habían apostado por mí. Di todo lo que tenía.

El valencianista ha atendido a COPE en Paterna





La gran decepción

Sin ninguna duda fue más duro el no ascender que el descenso. En el fútbol no puede haber nada peor que en la última jugada se te vaya todo el trabajo que has hecho durante toda una temporada. Fue durísimo. Delante de nuestra afición. Es algo que no se lo deseo a nadie. Es algo que te marca para siempre. Los días después al mazazo, no te lo crees. Pasan los días y no encontraba explicación a lo ocurrido. Se me nublaba la mente. No quise ver nada.

Y te vas, pero tenías claro que sólo saldrías por la claúsula

Lo tenía claro. Así se lo trasladé a mi agencia de representación y es algo que habíamos hablado con el Levante incluso un año antes.

Y el que la paga, es el Valencia CF

Motivo de orgullo que un club importante quiera pagar tu cláusula porque eso quiere que has hecho bien tu trabajo, pero al final es el Valencia y lo que eso significaba por la rivalidad que tiene con el Levante. A mí me impactó mucho, fue un momento difícil, pero el fútbol de élite tiene estas cosas. Senté a mi padre para que escuchara lo que tenía que decirle. Hubo como un silencio en casa. Era un jugador importante del Levante y ese paso significaba mucho más que un traspaso cualquiera.

¿Te dolió mucho la repercusión?

No, la verdad es que no. Porque respeto mucho a la afición del Levante UD y creo que es lo normal que actuaran así. Me lo tomé con normalidad, estamos expuestos a ello y me lo tomé como algo de lo que sacar aprendizaje para mí.

Reencuentro con Quico Catalán

Tengo la misma relación que tenía cuando estaba en el Levante UD. Hemos estado muchos años juntos. Han sido once años en los que me he criado allí, he aprendido muchas cosas y sigo teniendo el mismo cariño a todos. Nos vimos en el tenis, pero no hablamos de fútbol. Hablamos a nivel personal de cómo nos iban las cosas a los dos.

¿Te esperabas este rendimiento en el Valencia CF?

Si soy sincero, confío mucho en mi trabajo y sabía que podía rendir en el Valencia CF me preparo para eso. La adaptación ha sido muy rápida y eso es algo que me ha ayudado mucho. Estoy muy cómodo en el campo

Su primer gol en MestallaVCF





Sus manías y costumbres

Es difícil aguantarme al lado. Soy muy maniático. Veo que me va bien y por eso sigo con ello. La vida del futbolista exige situaciones especiales. Cada vez me están haciendo más caso en el club y ya se imponen algunas de mis costumbres. Me miraban raro algunos compañeros, hay vaciladas, pero ahora ya alguno quiere imitarme. Lo llevo con naturalidad porque es bueno para mí. He llegado a meditar alguna noche para tener un sueño más profundo. Cenar siempre tres horas antes de acostarme. Son cosas que me ayudan en mi carrera. Una vez a la semana tengo un día de comida libre, no es una fiesta de locos, pero si abro la mano un poco a la hora de la dieta.

Autocrítico con su juego

Consumo mucho fútbol y me gusta ver mis partidos cuando llego a casa. No me rajo, pero siempre hay algo que podría haber hecho mejor o alguna decisión mal tomada sobre el césped. Me gusta cuidar los pequeños detalles.

Baraja, una leyenda

Es una exigencia para nosotros porque es una leyenda pero yo lo que hago es disfrutar cada día de su experiencia. Ha jugado al fútbol a un gran nivel y ha jugado con esta camiseta. Además, como fue centrocampista, nos aprieta mucho más a los que jugamos en esa posición.

Sorprendido con Javi Guerra

Los chavales jóvenes me han sorprendido. Los tenía poco controlados. Sobre todo, el toque de Javi Guerra. Los veía por la tele en el tramo final de la temporada pasada, pero en vivo, me han sorprendido mucho más por su calidad. Me siento muy cómodo jugando con Javi. Desde el primer día es una conexión natural desde el primer día. Nos entendemos casi sin mirarnos.

Líder silencioso en el vestuario

Tenía claro al venir al Valencia CF que no venía a pelear por el descenso. Se lo dije a Corona y al cuerpo técnico cuando llegué. Tenemos que tener un objetivo de ser ambiciosos, de mejorar cada día y no ponernos ya una línea y decir que no podemos pasar de ahí. Desde el primer día he visto en el vestuario que hay muchas ganas de crecer y no podemos ponernos límites.

Cómodo en el sistema de Baraja

He jugado en varias posiciones, pero en la posición de 6 donde estoy ahora y con lo que me pide el míster, creo que es la mejor posición para mí y, seguramente, una de las claves de mi buen rendimiento.

¿Cómo ves al equipo?

El vestuario quiere superarse cada día y con ganas de que vuelva LaLiga porque estos parones que ha habido tan seguidos por los compromisos internacionales nos han roto un poco el ritmo y lo que tenemos es ganas de jugar y de crecer. Tenemos ganas de que se nos exijan cosas buenas.

La importancia de Mestalla

Nos lleva en volandas. Eso es lo que notamos desde el césped. Los partidos en casa con portería a cero es una prueba. Nos da mucha fuerza la afición y al equipo rival le empequeñece. Jugar en Mestalla tiene que ser un problema para los rivales.

Pepelu ya entrena con el grupo y apunta al CeltaVCF





La Selección con Luis de la Fuente

Coincidí con él en la sub-19 y la sub-21. Confió mucho en mí. Mi sueño es ir a la selección y ojalá algún día pueda recibir esa llamada, pero sé que tengo que trabajar en el Valencia y seguir haciendo las cosas bien. Estamos expuestos y sé que el seleccionador mira mucho los partidos nuestros y ojalá algún día llegue esa llamada.

¿Es difícil no desviarte del discurso marcado por el club de la permanencia cuando las cosas están yendo bien al equipo?

El club marcó su objetivo, pero en el vestuario estamos pensando en el día a día sabiendo que somos capaces de competir y de seguir creciendo y eso nos hace que no nos pongamos límites.

Yarek, la última perla de Paterna

Defensivamente hace las cosas muy bien. Tiene buena salida de balón y encima ahora hace goles. Seguro que va a tener más minutos con el primer equipo.