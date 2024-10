Pedro Martínez: "¿Qué ganaría haciendo una crítica? Tenemos el equipo que tenemos y estoy contento"

El Valencia Basket recibe el miércoles a las 20:30h al Hamburgo Towers en el marco de la Eurocup y se reencuentra con la Fonteta después de muchas semanas, concretamente desde la desilusionante eliminación en el playoff ante UCAM Murcia. Desde entonces, muchos cambios. El primero y más ilusionante, en el banquillo. Pedro Martínez también volverá a dirigir de local desde que se fuera en 2017 tras guiar a los taronja a su único título de Liga ACB. Además, cinco fichajes (Jean Montero, Brancou Badio, Nate Sestina, Ethan Happ y Matt Costello) más el ascenso de Sergio De Larrea al primer equipo. Todo con un objetivo primario, volver a la Euroliga vía esta competición continental, y otro no menos importante, recuperar la química con la afición. Ante los alemanes, y después de la derrota en Manresa del sábado pasado, empieza ese reto.

El viernes el equipo anunció el primer fichaje, el del base temporero Goran Filipovic, y tras la derrota en Manresa, Luis Arbalejo se puso a buscar un cinco atlético y reboteador. Lo que el lunes era "no tenemos rim protector como tal, podemos ver ese hándicap o que tenemos un juego interior muy versátil y polivalente. Al final es poner eso en la balanza", argumentaba el director deportivo. Fue acabar el partido de Manresa y, como adelantó COPE, ya se activó la búsqueda de esa pieza que unos días antes no parecía añorarse tanto.

No esperaba un base y llegó Filipovic. ¿Espera un cinco, que el club lo está buscando? ¿Si llega no hubiera sido mejor que usted hubiera tenido al jugador desde el principio de la pretemporada?

Puedo estar equivocado, pero me parece que me las has puesto botando para que critique a alguien. Se me consulta todo y soy responsable de todo, qué ganaría en hacer una crítica a la situación. Tenemos el equipo que tenemos y estoy contento con el equipo que tenemos, aunque ojalá un jugador no se hubiera puesto malo, otro no tuviera problemas físicos y otro no se hubiera roto la mano y otros estuvieran en mejor físicamente. Eso es lo que nos gustaría, pero nos adaptamos a lo que nos gusta. No haré una crítica a lo que hemos hecho, en primera persona del plural. Estamos donde estamos y hay que sacarlo adelante, habrá dificultades y las padeceremos juntos, sin buscar culpables ni señalar a ninguno. Cuando algo va bien es trabajo de mucha gente y cuando va mal, también, pero ahora no estamos mal. Hay que mirar hacia adelante, rectificar en lo que creamos que hemos fallado y sin buscar responsabilidades. Que se podían haber hecho cosas diferentes, la vida es eso. Cuando hacemos las cosas pensamos que son las correctas, no tengo interés en hacer alguna crítica de cosas en las que yo soy responsable, por cierto.

¿Cómo valora la llegada de un posible fichaje?

Tengo un buen equipo, imagina que digo que sí, que deseo que vengan siete jugadores, sería una locura. Tenemos los jugadores que tenemos, ganamos un partido y perdimos otro. Ni después de ganar pensamos que tenemos el mejor equipo ni después de perder pensamos que somos el peor equipo. Este club es muy profesional y hay gente que tiene toda la información. El director deportivo y el director general nos piden opinión, analizan la situación, con los que tenemos nos tiene que dar para ser competitivos, para no llorar y menos públicamente. No he pedido realmente a nadie, no esperaba a un base, pero el club se movió con diligencia y trajo a un jugador para intentar ayudar en la problemática que teníamos. Todo se desencadenó, depende del mercado y de las posibilidades, no hablo con agentes ni ficho jugadores, yo los entreno.

¿Cree que el equipo mejorará? ¿Y cómo puede conseguirse?

El club ha traído un jugador, con la expectativa de que nos ayude a mejorar, se ha hecho algo, no nos hemos quedado mirando el techo o llorando. Eso no quiere decir que ahora las meteremos tosas, recuperaremos a Larry, ni para mañana ni para el sábado, pero no estará muchísimo tiempo fuera. Y vendrá Jones, al que le queda más. Una parte de la mejora vendrá por ahí, hay que jugar mejor, no será de un día para otro, la realidad es que no es tan fácil, formamos parte de un proceso complicado que no es rápido. La perfección nunca la vamos a conseguir, nunca vamos a decir que esto es imparable, en el deporte se juega con las imperfecciones, pero tenemos la seguridad de que vamos a ser competitivos. Y espero que nos valga para ganar muchos partidos.

¿Podremos ver a Filipovic ya? ¿Qué puede aportar al equipo?

Espero que sí, el otro día llegó un día antes, con viaje, solo hizo un entreno antes del partido del Manresa, se complicó el partido en la primera parte y no vi el momento de que pudiese entrar, no quería colocarlo en una situación de tantísima desventaja. Ha hecho un par de entrenamientos, contamos con él, pero no le pondremos una gran responsabilidad. No esperemos que sea un jugador diferencial, el chaval tiene buena mentalidad y esperemos que nos pueda ayudar.

¿Cómo cree que vivirá la Fonteta el partido en Eurocup? ¿Cómo vive usted el reencuentro con la afición?

No soy quién para decir lo que tienen que pensar, habrá de todo y es difícil generalizar. Hay mucha gente que tiene mucho sentimiento por el Valencia Basket y vendrían si lucháramos por no perder la categoría. A otros les gusta el basket y hay un partido de basket entre dos equipos profesionales con ambiciones. Seguro que mucha gente tiene sentimiento de pertenencia, se lo pasan bien en un evento público. Lo que depende de nosotros como equipo es transmitir unos valores, dar la sensación de hacerlo lo máximo posible. Igual hay menos gente porque están acostumbrados a ver a otros jugadores, pero lo que no haremos será contar al público, tenemos que hacer lo mismo, lo que depende de nosotros y ahí no interviene si nos pitan bien o mal o nos animan más o menos. Si hay una persona que viene con ilusión de ver un buen espectáculo deportivo ya tengo suficiente y seguro que hay más de uno.

¿Qué espera del Hamburgo? ¿Les ha visto jugar?

Llegamos con ilusión, ganas y con la preocupación que siempre tienes antes de la competición, por el rival, por todo. Venimos de un partido perdido y eso te hace estar con un pelín menos de confianza, la derrota siempre te hace estar un poquito más tenso, pero tenemos ilusión y ganas, a ver si podemos jugar un buen partido. El rival es bueno, no creo que vaya a ser un partido fácil. No vi la última derrota con mala imagen, Juan Maroto sí lo ha analizado porque él lo ve todo, pero he visto el que ganan al Alba de Berlín y el que perdieron de uno ante el Bayern Múnich después de ir ganando casi todo el partido. Nuestra obligación es prepararnos para jugar contra la mejor versión del rival, no la peor. Prefiero quedarme con las dificultades que nos vamos a encontrar. Me gusta el estilo que tienen, juegan muy rápido, defienden muy agresivos, tienen jugadores buenos en el uno contra uno y son un buen equipo. Esperemos ser competitivos y ganar.