Pedro Martínez: "Ante Hapoel Jerusalén no esperemos tantos puntos como en Vitoria"

Valencia Basket recibe el miércoles (20:45h) al Hapoel Jerusalén en la Fonteta en un choque clave para asegurar el liderato del grupo B de la Eurocup. La vuelta de Jared Harper, dos temporadas de taronja y actual máximo anotador de la competición, es uno de los alicientes del choque, que analizó Pedro Martínez en sala de prensa.

¿Cómo ve este mes de diciembre con once partidos, casi uno cada tres días?

Lo primero es que esperamos recuperar jugadores, sería la mejor noticia. Si en alguno de estos partidos tuviéramos una lesión más… estamos muy al límite. No hay que pensar en 11 partidos sino en el del miércoles.

¿Cómo van los lesionados? ¿Hay plazos aproximados para su vuelta?

No lo sabemos. Happ no me consta que vaya a ser rápido, Xabi tiene la misma molestia que tenía el día que vino de la selección. Está mejor Jovic, pero hoy no ha entrenado. Igual se levanta mejor el miércoles y entra en convocatoria, pero no soy partidario de poner a jugadores que no hayan entrenado. Además de tener riesgo, puede ser peligroso.

¿Qué partido espera contra Hapoel Jerusalén?

Jugamos contra el segundo, que lleva ocho seguidos ganados. Defiende bien, en ataque con pequeños son muy difíciles de defender. Penetran, tiran, juegan el bloqueo y la pasan… son realmente difíciles de defender. Ojalá que lo saquemos, igual es el partido más importante que nos queda en esta fase. Queda mucho, la segunda vuelta y uno más. No es definitivo en ningún sentido pero si muy importante porque jugamos contra el otro equipo que mejor lo está haciendo. Ha tenido cambios, Carrington no jugó en la ida, por dentro tienen un fichaje con más presencia física...

Vienen de anotar 116 puntos al Baskonia, ¿se puede esperar otra actuación similar ante Hapoel?

Hablamos de profesionales y tienen suficiente experiencia para saber que esto va como va. Que jugáramos bien en Vitoria es porque estuvimos muy bien y el rival no, y eso no va a ser lo normal. Seguro que nos encontramos con más dificultades y que no tendremos ese porcentaje tan alto. Será un partido más en el barro, no podremos correr tanto porque no nos van a dejar. Será a menos puntos. Irá por otros derroteros y hemos de estar preparados para el partido que nos encontremos. Al 99% creo que el partido va a ir en otra dirección. Se va a parecer más al del Aris en Salónica de setenta y tantos puntos. Hay que ganar sin meter, hay que tener respuesta para todo. Estamos más cómodos con muchos puntos, pero eso no pasa siempre y no puedes frustrarte. Si el rival te obliga un partido diferente tienes que saber jugarlo.

¿Qué tiene pensado para tratar de frenar a Jared Harper?

Es el máximo anotador de la Eurocup, con registros que no tienen comparación con otras temporadas. Tiene un 40% de tres puntos, eso obliga a la defensa a estar cerca, pero como es muy rápido y tiene capacidad de penetración... son muchas cosas. Luego la defensa no llega y tienen tiros libres, pero es inevitable porque el defensor no llega. En este caso, es un jugador buenísimo y muy difícil de parar. Tienen muchísima confianza y está siendo el mejor base de la competición.

Harper anota 23 puntos y reparte 5'8 asistencias por encuentro, para redondear 29 de valoración, lejos de la imagen de jugador irregular que mostró en sus dos temporadas en Valencia. En un equipo más estable y siendo una de las referencias ofensivas, el norteamericano está rindiendo a un gran nivel. Desde el arco lleva un alucinante 47'1%, habiendo enchufado 16 de sus 34 lanzamientos. Ya en la primera vuelta, se fue hasta los 27 puntos contra los taronja, pero es que en los ocho choques europeos lo mínimo ha sido 14 ante Aris y ese día repartió 15 asistencias. Viene de anotar 35 puntos al Ankara turco. Absolutamente desatado. Un reto más para este Valencia Basket.