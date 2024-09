Pedro Martínez: "No espero una mano salvadora, creo que no va a venir ningún base"

En Samakov, Bulgaria, a unos setenta kilómetros de Sofía, el miércoles a las 19 horas, ante el Hapoel Jerusalén de Jared Harper empieza su particular cruzada el Valencia Basket. Ganar esta competición supondría el billete directo para la próxima Euroliga y poder estrenar el Roig Arena entre los mejores del continente. Pedro Martínez sabe que su vuelta a Valencia tiene muchos retos, ese es uno, pero el que se marca el catalán es recuperar la química entre afición y equipo, muy deteriorada en el último lustro.

"De resultados no hablo porque sería vender humo. Mi objetivo es jugar bien a baloncesto dando por hecho que queremos ganar todos los partidos que juguemos. No solo jugamos para ganar sino también para que le guste a la gente. El objetivo es ir a un pabellón grande, el Roig Arena, y no podemos aburrir los ovejas. Entrenamos más para jugar bien que para ganar", explicó Pedro Martínez.

Las lesiones de los bases son una preocupación para el técnico. "Lo de Jones viene de lejos y va para más lejos aún. Vamos a ir un poco justos, estaremos limitados, pero jugaremos con cinco. No con cuatro. Buscaremos soluciones pero no es fácil sacar jugadores de posiciones. ¿Fichar? Preguntadle a Luis, es el máximo responsable, hablamos mucho de las necesidades pero ese tema lo lleva él, no tengo nada que ver, ni nada más que opinar. No estamos esperando una mano salvadora, competimos con los que tenemos, no quiero que nadie piense que porque falta alguien no podemos competir. Ni espero ni he pedido a nadie. De hecho no creo que venga nadie. Me centro en los que estamos y si el club en un momento encuentra su oportunidad… Pero ni yo ni el equipo está esperando a nadie" dejó caer el coach taronja.

Para el otro base lesionado, el joven De Larrea, tu palo y zanahoria. "Sergio tendrá el protagonismo que se gane, creo que ha jugado más minutos en esta pretemporada que en toda su vida profesional. Es una putada que se haya lesionado, está en formación, es joven y me está gustando mucho su mentalidad. Es inteligente y asimila bien lo que le dices, pero me flipo un poco con lo que dice la gente, por cómo venden la moto. Creo que está bien y nos pueda ayudar, que ya es mucho con un jugador de formación, pero vender más burras porque ha jugado bien un partido con la selección que era una verbena… por la edad que tiene, no ha empatado con nadie. Me gusta más que sus características técnicas la mentalidad que tiene, no va de creído por la vida y estoy encantado de entrenarle. Me gusta que está estudiando y creo que eso le va a ayudar a ser mejor jugador", aleccionó el entrenador para frenar las expectativas despertadas por el vallisoletano nacido en 2005.

Sobre el reencuentro con Jared Haper, taronja las dos últimas temporadas, ensalzó al escolta norteamericano. " Me gusta, es muy difícil de defender, tiene puntos y tira bien de tres. Es un buen jugador, lo que tiene de pequeño lo tiene de rápido. Hemos de esperar que, como todos los ex, estará súper motivado, lo que me gustaría decirle es que yo no estaba. Seguro que cuando vea a los compañeros querrá demostrar que es un gran jugador pero conmigo no hace falta”, explicó el técnico en su comparecencia antes del choque.

“Es un equipo bueno, uno de los seis o siete candidatos a ganar. Me gusta cómo juega, tienen jugadores muy verticales, con puntos, físicos. Si queríamos empezar con calma, no. Será muy difícil ganar, intentaremos hacer un buen partido. Sería muy bueno empezar ganando, porque esté abierta la puerta que no pensemos que tenemos un equipo competitivo", analizó el catalán sobre el Hapoel Jerusalén