Paco Roig llama "indio gorra" y "ladrón" a Murthy

Su incontinencia verbal es bien conocida en Valencia. Paco Roig, recién cumplidos los 80 años, nacido en 1939, "el año de la victoria" tal y como comienza diciendo en la entrevista concedida a Víctor Maceda para El Temps, rompe su silencio para hacer un repaso muy a su manera de la actualidad futbolística, política y social

Preguntado por dónde se sienta cuando acude a Mestalla, si en la tribuna o en el palco, arrecia contra Anil Murthy: "a mi localidad de tribuna. Antes tenía dos asientos en el palco, pero el presidente actual me los robó. Un presidente anterior me los había concedido de manera vitalicia por mi condición de ex presidente y el indio gorra me los ha quitado. ¡Es un ladrón!"

Ante la sorprendente respuesta, el periodista le repregunta si por el indio gorra se refiere a Murthy: "está claro que sí, y ni siquiera tuvo coj... de decírmelo. Le llamo así porque me recuerda al chiste del indio gorrón que llega a un pueblo del oeste y le pregunta a un vaquero si conoce a un tal Thomas, y el vaquero le contesta "¿qué Thomas?", a lo que el indio dice: "un whisky doble". Como siempre va con gorra a los entrenamientos y a los partidos de Mestalla... pues bien, el indio gorra es el más cínico de todos los presidentes que hemos tenido y ¡mira que hemos tenido, empezando por el traidor de Manolo Llorente!. El indio gorra nos está haciendo la vida imposible a todos. Ahora se acaba de cargar la Curva Nord (la grada de animación)"

Paco Roig también tiene balas para Lim. Cuando se le dice que el singapurense fue el salvador del Valencia, responde: "Lim es un ladrón que se ha quedado gratis con el Valencia, pero nadie dice nada". Puso 94 millones, que no es poca cosa: "habría que saber quién se queda las comisiones de cada operación, cómo se distribuye el dinero de los fichajes... pero nadie se opone".