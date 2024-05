Pablo Gozálbez, la historia detrás de un sueño

El próximo domingo el Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo se juega la salvación ante el Atlético Saguntino en el Estadio Antonio Puchades. En el equipo estará Pablo Gozálbez, canterano che que acumula 15 temporadas en el club che. Un hombre de club que ha podido ver cumplido este curso sueño de debutar en Mestalla, jugar de inicio con el Valencia CF y marcar el primer gol en partido oficial con la primera plantilla de la entidad che. Hoy Gozálbez ha sido protagonista en Deportes COPE Valencia.

Sus inicios fueron en CF Cracks, escuela valenciana con sede en San Antonio de Benagéber: "Es donde empecé a dar mis primeros pasos en el fútbol. Les tengo mucho cariño a todos y guardo muy buen recuerdo. Fue una etapa muy bonita". Tras estrenarse en el mundo de la pelota, Gozálbez relata cómo llegó la llamada del Valencia CF: "El primer año de prebenjamín yo ya estaba con los de un año más. Hice una gran temporada y al año siguiente repetí con el Prebenjamín A. Me salió bien también y el Valencia CF me llamó para venir. Desde benjamines tengo la suerte de poder estar aquí día a día". Pasados 15 años de aquello, el centrocampista valenciano sólo hace que mostrar gratitud por todo este tiempo en la cantera che: "Lo conozco todo en Paterna. La gente que lleva mucho tiempo también. Esto para mí es como mi casa. Ellos son mi familia. Es muy bonito seguir estando aquí cada dia".

Empezó su etapa formativa a la sombra de jugadores como Kang In Lee- muy amigo suyo-, Xavi Estacio o Nabil Touaizi, también de la generación 2001, pero con su fútbol, su talento y su trabajo destapó el tarro de la esencia y dijo 'aquí estoy yo' desde bien temprano, empezando por LaLiga Promises en la que fueron subcampeones. Señalado como uno de los jugadores de futuro, Gozálbez se amoldó a la perfección al 3-5-2 con el que el Cadete A ganó la liga con Miguel Grau en el banquillo. Creció en juveniles y disputó la UEFA Youth League, y Chema Sanz lo hizo debutar con el Valencia Mestalla en Cornellà. Un Chema que cuida mucho ahora a los chavales como segundo de Baraja. Celades lo citó con 18 años al último partido que ha ganado el Valencia CF en Champions League, en Ámsterdam ante el Ajax. Desde entonces, pretemporadas con el primer equipo y cuatro temporadas siendo clave en el filial como uno de los capitanes.

Este curso debutó en LaLiga contra el Sevilla en el Pizjuán, en su primer partido oficial con la camiseta del Valencia CF. Fue titular en el Villamarín y trabaja a diario con el primer equipo. Eso le llevó a marcar y asistir en Las Gaunas, el primer gol con el equipo de su vida: “Esta temporada ha sido un sueño. El debut, el gol. Todo ha sido un sueño. Representar a tu ciudad, el equipo del que eres y que has visto desde que eras pequeño cada finde… Es muy bonito. Intentamos disfrutarlo día a día y aprovechar las oportunidades”. Unos éxitos, que no ha logrado sólo: “Mi familia me lleva acompañando desde que empecé en Cracks. Tuve la suerte que estuvieran en Logroño”.

Tras renovar el pasado verano hasta 2025, Gozálbez asumió el rol en la dinámica del primer equipo y participó al comienzo de campaña en LaLiga, en total hasta cinco partidos. También tres choques de Copa, entre el que está el citado ante el Logroñés. Como hombre de club que ha sido siempre, aceptó sin objeción alguna bajar a ayudar al Valencia Mestalla en su lucha por la salvación. Su aportación y la de Hugo González han sido claves: “Hay que darle normalidad. El año pasado estuve en el filial, este año he tenido la suerte de estar en dinámica primer equipo y jugar con ellos. Es lo que quiero yo, jugar arriba, pero el mister decide y para seguir manteniendo ese ritmo de competición era necesario jugar con el filial. Eso estamos haciendo. Por suerte estoy teniendo buenas actuaciones individuales y a nivel colectivo. Nos queda el último pasito este finde”.

Sobre su reciente trayectoria de cuatro años con el Valencia Mestalla, Gozálbez aclara: “Cada uno lleva su progresión. Hay que ser constante en el día a día, ver que cada año estás mejor que el anterior. Eso lo he conseguido, soy mejor jugador de lo que era en aquel entonces. He ido mejorando año a año. La progresión ha sido buena y estoy contento por eso”.

Ha trabajado toda la temporada a las órdenes de Rubén Baraja, que le permitió debutar en Primera. Se ha desecho en elogios hacia él: “Nos da consejos, siempre está encima nuestro ayudándonos. Nos transmite confianza que muchas veces los jóvenes nos cuesta más soltarnos cuando nos dan la oportunidad. Él siempre está detrás reforzándonos y darnos la confianza cómo lo está haciendo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntado por el futuro, Gozálbez no quiere pensar más allá del partido del domingo ni descentrarse con cuestiones contractuales. El mediapunta cumplió 23 años el martes y la temporada que viene ya no podrá compaginar primer equipo con filial. Termina contrato en 2025 y la cesión no aparece como opción a no ser que venga aparejada de otra renovación, movimiento que no se ha producido con el entorno del futbolista. A esta hora de la tarde, la dicotomía es clara: ficha y dorsal de primera plantilla o salida. En esos términos, el jugador valenciano intentará convencer a Rubén Baraja en la pretemporada. Si eso no se diera, el club se plantea entregar la carta de libertad y guardarse unos derechos a futuro de Gozálbez, que los pasados mercados ha tenido intereses de equipos de Segunda División para poder salir en forma de cesión.