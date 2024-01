Oriol: “Estamos con Calleja y creemos en su trabajo”

La espina de jugar en Primera División

Creo que cada cosa va con su tiempo, tiene su momento y espero que el mío llegue pronto. Creo que al final llegará pronto.

Su salida del Barça a Inglaterra a los 19 años

No fue fácil. No salí bien del Barcelona, pero me fue bien, aprendí mucho. Fue diferente y me ayudó mucho a crecer como futbolista y a salir de la burbuja del Barça. En La Masía coincidí con Dani Olmo, Cucurella, Puado, Aleña, Carles Pérez... El 4-3-3 era la base de todo en el Barcelona. Lo importante es no frustrarse y me vino bien porque el Barça es una burbuja porque todo es con balón y en Segunda tienes que currártelo mucho sin balón.

Su relación con Bielsa en el Leeds United

En la pretemporada el Leeds quería subir a Premier y Bielsa no quería contar conmigo. Me fui cedido al Conquense a Segunda División B. Me vino bien, hicimos buen grupo, lo jugué prácticamente todo y me dio visibilidad para volver a España. Bielsa es duro, exigente y machacón. Muy exigente en el día a día y en las tareas del entrenamiento, eran curiosas y peculiares. Con muchas correcciones y repeticiones de los ejercicios. En el trato personal era fenomenal, un trato muy bueno.

El momento actual del Levante UD

Estamos bien y contentos porque hemos ganado esa solidez defensiva. En ataque estamos tranquilos porque estamos trabajando bien y estamos creando jugadas. Tarde o temprano llegará. Son rachas, a veces un delantero no mete goles y con los jugadores de calidad que tenemos arriba van a llegar los goles. Al final estamos en una competición y en una temporada muy complicada. Todos los equipos tienen jugadores muy buenos y hay que contrarrestar todo eso. A veces es complicado; contra el Tenerife, por ejemplo, era difícil meterle gol y hay que jugar con eso también.

El plan de Calleja

Estamos con el entrenador en cualquier situación y en cualquier momento. Creemos en su trabajo y en lo que nos intenta plasmar en el entrenamiento. Estamos muy contentos con el trabajo de la semana porque luego lo plasmamos en el campo. Y con el trabajo del día a día estamos súper bien. Estamos con el míster y creemos en su trabajo.

El duelo ante el Espanyol

Va a apretar el estadio, tienen una gran plantilla y tenemos ganas de domingo y nosotros les tenemos muchas ganas por lo que pasó en la primera vuelta. Mucha de mi familia vive en Cornellà y vienen bastante. He pedido 15 entradas.

¿Afectan los problemas económicos?

No nos afecta para nada. El equipo está muy feliz y trabajador, hemos vuelto de Navidad con una energía súper buena, positiva y no nos afecta.

Duro mes de febrero

Es verdad que son tres partidos muy complicados y difíciles, son como tres finales y sí que pueden marcar un poco. Pero estamos centrados primero en el partido ante el Espanyol, que es muy complicado y que tenemos muchas ganas por lo que pasó en la primera vuelta.

¿Objetivo de la temporada 23-24 entre los seis primeros?

Estamos totalmente convencidos de que podemos y que queremos estar ahí. Nuestro objetivo real es ganar al Espanyol, porque de ahí viene el Leganés, ir a Ferrol... y no queremos ver más allá porque sería confundirnos.

El compañero que más le ha sorprendido

Vezo marca la diferencia, tanto en defensa como en ataque. Es de los mejores centrales con los que he jugado y arriba Dani Gómez tiene un nivel muy alto. Tengo muy buena relación con Vezo y es muy buen amigo.

