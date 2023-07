“Nos vamos a dejar el alma para intentar llevar al Levante UD a Primera”

El defensa Adrián De la Fuente aseguró en su presentación como nuevo jugador del Levante UD hasta 2026 que se van “a dejar el alma” para intentar lograr el ascenso a Primera División la próxima temporada.



“Fue entrar la oferta del Levante y le dije a mi agente que no me lo pensaba más. Es un gran club y no mereció un final así la temporada pasada. Y ahora a dejarnos el alma para intentar llevar al Levante a Primera”, dijo De la Fuente en un acto conjunto de los cuatro nuevo fichajes del Levante UD.



En la misma línea que De la Fuente se mostró su compañero Óscar Clemente.“Debemos tener ambición, volver a estar arriba, ganar, ir paso a paso y ser un equipo competitivo que en esta categoría es fundamental”, afirmó el jugador canario



“Llevaba tiempo hablando con Felipe (director deportivo del Levante) y me transmitió muy buenas vibraciones, fue algo fácil y estoy muy feliz por esta decisión”, agregó Clemente, que firmó su relación contractual hasta 2026.

Sergio Lozano, por su parte, lamentó la salida del equipo de jugadores como Pepelu o Vicente Iborra.“Me da mucha pena que no estén futbolistas como Iborra porque es el estandarte de este club y era un referente para mí”, dijo el jugador en su presentación como levantinista hasta 2026. “Estoy muy contento por poder jugar en el Ciutat con la camiseta del Levante porque era lo que yo soñaba de pequeño”, comentó Lozano, que se formó en las categorías inferiores del club levantinista.



Además, Oriol Rey, que ha firmado para las dos próximas temporadas, subrayó la “la mala suerte” que tuvo el Levante en el final del curso pasado, pero explicó que su objetivo ahora es que “que cada uno pueda trabajar al máximo” porque ese esfuerzo les llevará “a buen puerto”.

Felipe no llora por Pepelu

El director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, aseguró este lunes que nunca en su carrera profesional ha llorado por un futbolista que se ha ido de su equipo, como acaba de ocurrir con la salida del centrocampista Pepelu García al Valencia CF.



“He llorado dos veces por no incorporar a los jugadores que he querido a los equipos en los que he estado, pero nunca he llorado por un jugador que se ha ido”, dijo Felipe a los medios de comunicación en la presentación de los cuatro fichajes del Levante para el curso 23-24. “El que se va es porque al final tiene la intención de irse o el deseo de cambiar. No me vale de nada mirar hacia atrás, lo que pasó ya se acabó”, zanjó el ejecutivo del Levante cuando fue preguntado por la salida de algunos referentes del vestuario.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Felipe Miñambres, preguntado por la salida de Pepelu al @valenciacf



?? “Nunca he llorado por ningún jugador que se ha ido”



????”Los clubes están por encima de las camisetas” pic.twitter.com/GgsAtdJlck — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) July 10, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado