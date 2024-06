Cristhian Mosquera será olímpico. Es es el plan de Santi Denia y todo el staff técnico de la Selección de cara a la cita especial que tendrá lugar en Francia en poco más de mes y medio. Su fantástico rendimiento está temporada con el Valencia CF le ha otorgado méritos más que suficientes para que se considere que puede ser importante con La Roja en la disciplina de fútbol de unos Juegos Olímpicos que se disputarán entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Burdeos, Marsella, Lyon, Paris o Nantes son algunas de las sedes donde se jugarán los partidos hasta coronar a una selección con el oro.

El zaguero alicantino criado en Paterna desde los doce años ha disputado esta campaña 38 partidos con el primer equipo: 36 de Liga y 2 de Copa del Rey. En total, más de 3.200 minutos en su primer año de asentamiento total en la élite. El camino no ha sido sencillo para él, ya que le tocó vivir en el ostracismo durante cerca de dos temporadas en la primera plantilla. Mosquera no se rindió y, pese a que empezó la pretemporada como uno de los últimos centrales y no pudo a viajar a Suiza por lesión, demostró ser un central de otra pasta. De los caros. Se ha hecho con la titularidad de un Valencia CF que ha aspirado a luchar por Europa con tan solo 19 años (cumple 20 el día 27 de junio).

Según los datos de la web especializada Olcip, Mosquera ha sido el mejor central de LaLiga en la temporada 2023-2024. Se trata del jugador de campo que más goles esperados ha evitado, un total de siete. Esta web implementa el uso de la inteligencia artificial en el mundo del fútbol. También es objetivo que se trata del jugador Sub-19 con más minutos de la competición española en el curso que acaba de finalizar.

Este rendimiento ha despertado el interés de clubes importantes del mercaado. Como contamos en COPE el pasado 11 de marzo, el Milan quiso firmar a Mosquera la temporada pasada en el marco de la operación de venta de Yunus, y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone está muy interesado en poder incorporar al futbolista.No son los únicos que tienen en el radar al jugador, que se siente muy a gusto en Valencia y contento con su rol. La duda reside en cómo responderá Peter Lim ante una oferta suculenta por un jugador que ha roto los moldes y causa sensación en Europa. De hecho, está nominado al Golden Boy. Tras varias convocatorias en las que ya lo había merecido, Cristhian debutó con la Sub-21 en la última convocatoria. Para los Juegos, el criterio de edad aumenta hasta Sub-23. Aunque se pueden seleccionar tres mayores de esa edad.

Un total de 18 jugadores serán los que tenga que seleccionar Santi Denia. Entre ellos, salvo contratiempo inesperado durante la preparación, estará el central del Valencia CF. Más dudas hay con la presencia de Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez, con los que habrá que esperar hasta el final para saber si serán de la partida para el combinado nacional en la cita olímpica de París.

Santi Denia anunciará la convocatoria para la concentración previa a los Juegos el próximo miércoles 26 de junio a las 11.30h. De ahí podrán caerse jugadores. El combinado nacional se concentrará el 1 de julio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de viajar a Burdeos el día 17. El 18 la Selección jugará un amistoso de preparación ante Estados Unidos y al día siguiente viajará a París, escenario del primer encuentro el día 24 ante Uzbekistán. El 27 de julio se medirá a la República Dominicana de Peter Federico y el 30 de julio ante Egipto. Todos los partidos se disputarán a las 15.00h. De llegar, la final está prevista para el 9 de agosto, una semana antes del arranque de LaLiga 2024-2025.