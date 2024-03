El Atleti y el Milan, detrás de Mosquera

Cristhian Mosquera es la sensación de la temporada en el Valencia CF. Ha cumplido con creces todas las expectativas depositadas sobre él y se ha asentado, desde hace varios meses, como el zaguero que mayor rendimiento ofrece en la entidad de Mestalla. Ahora su solvencia llama la atención de muchos clubes, entre ellos, como contamos el sábado en Tiempo de Juego, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que piensa en renovar la zaga de cara a la próxima temporada.

No obstante, los intentos por firmarlo en forma de traspaso vienen de antes. El Milan fue uno de los clubes que lo intentó con más insistencia el pasado verano, cuando no había tenido siquiera la continuidad de la que goza en este momento. Los italianos aprovecharon la operación de compra de Yunus Musah para trasladarle al Valencia CF su intención de ficharlo. El club de Mestalla rechazó esa propuesta de raíz y, como contamos en COPE en el mes de julio, no contemplaba una salida en forma de traspaso el pasado verano. El sitio que encontrara con Baraja iba a ser clave para continuar o buscar una salida en forma de cesión. El técnico le mostró su confianza y el sueño de Mosquera siempre ha sido triunfar en el Valencia CF, por lo que no estuvo abierto a poder dar forma a esa salida.

Tampoco en el mes de enero, cuando también ha habido fuertes intereses para firmar al futbolista y él mismo ha pedido a su entorno hacer caso omiso a los propuestas y continuar en el Valencia CF durante lo que restaba de temporada. Su número de partidos disputados han hecho que su contrato se haya ampliado su contrato automáticamente hasta 2026, como se hizo oficial la pasada semana. A día de hoy, acumula 38 partidos con el primer equipo entre Liga y Copa del Rey.

Uno de los clubes que barruntó su fichaje en este mercado invernal fue el Atlético de Madrid, y está dispuesto a seguir haciéndolo de cara a la próxima ventana de fichajes. Antes de abordar la operación Paulista, los colchoneros estudiaron la situación del central alicantino. El jugador quería seguir en Valencia y el club no estaba dispuesto a dejarlo marchar en los últimos días de mercado, aunque no llegó llamada a las oficinas de Mestalla para negociar entre clubes. La opción queda abierta en función de las pretensiones que tenga Peter Lim de utilizarlo para hacer caja este verano. No son los únicos equipos dispuestos a fichar a Mosquera. El jugador, no obstante, es muy feliz en la capital del Turia y está muy agradecido por la confianza y el trato diario en el club desde que llegó en infantiles a la residencia che.

El viernes, la lista de España

Todo hace indicar que Mosquera formará parte de la lista de Santi Denia para los partidos que tiene la Sub-21 en el mes de marzo. Sería un paso más en la trayectoria deportiva del zaguero en las inferiores de España. Está en la prelista, igual que Yarek Gasiorowski, y su rendimiento no deja lugar a la duda. La poca continuidad en el Valencia CF provocó, entre otras cosas, que desde Las Rozas dejaran de confiar en él para la Sub-19. Eso hizo que Colombia despertara para valorar su incorporación a la Sub-20 del cara al Mundial disputado el pasado mes de octubre.

No obstante, para poder participar con Colombia es necesario llevar a cabo los trámites del cambio de federación a través de la FIFA. En caso de haber jugado un partido oficial con su actual Selección, como sucedió con Mosquera y la Ronda Elite Sub-19 en 2022, se ha de llevar a cabo ese trámite y únicamente se permite realizarlo una vez en la carrera deportiva del jugador. Si ese cambio se produce, sólo se puede regresar a la primera federación en caso de no participar ni siquiera en partido amistoso con la nueva. Cosa improbable a estas edades, porque todas las convocatorias cuentan con partidos amistosos.

Como contamos en COPE en marzo de 2023, el futbolista y su entorno entendían que esa decisión era de una gran envergadura como para tomarla de forma contundente con 18 años. No obstante, Mosquera siempre ha priorizado España, con la que ha participado en todas las categorías desde la Sub-15. Sólo con el citado cambio federativo en FIFA realizado, podría Colombia meterlo en una lista de convocados y antes, además de darse una conversación con el jugador, el futbolista debe facilitar al organismo oficial del fútbol una serie de documentos necesarios. De momento, todo hace indicar que España dará el paso para contar con él en la próxima cita, por lo que no habría que analizar a corto plazo los citados escenarios. Un jugador al que el mundo del fútbol ve pronto en la absoluta de Luis de la Fuente. Incluso hay quien lo pide para este mismo viernes. Sus números y su fútbol hablan por él mientras se dedica en trabajar tranquilo y sin ansiedades. Con los valores de los que habló su padre Cristhopher en Deportes COPE Valencia.