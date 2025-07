Mosquera se despide y el Valencia CF le responde con dureza en un comunicado

El futbolista Cristhian Mosquera se despidió este jueves del Valencia CF y de la afición valencianista a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. El Arsenal confirmó el acuerdo en un comunicado.

Mosquera reconoció su tristeza por abandonar el Valencia pero habló de “orgullo por haber dado lo máximo”: “Duele cerrar esta etapa, pero lo hago con orgullo de haber defendido estos colores con todo mi alma, orgullo de mirar atrás y ver todo el camino recorrido y por sentirme un valencianista más para toda la vida”.

El Valencia, solo unos minutos después, respondió con contundencia a Mosquera en un comunicado oficial. "Esta decisión responde al deseo expresado de forma clara e inequívoca por parte del jugador, que ha manifestado su voluntad de no renovar el vínculo contractual con el Valencia CF y de recalar exclusivamente en el Arsenal FC", aseguró el club de Mestalla.

El alicantino compartió su visión más sentimental sobre el Valencia: “Nadie me va a quitar el sentimiento que tengo por este club porque me llevo al Valencia conmigo, para siempre”.

“En el pecho, en la piel, en cada recuerdo”, añadió Mosquera, quien viajó a Singapur este pasado lunes para incorporarse a la expedición del que será su nuevo equipo, el Arsenal, que se encuentra allí realizando parte de su pretemporada.

Mosquera tuvo palabras de agradecimiento para la afición valencianista: “Una afición que siempre me ha dado ese cariño tan especial y con la que me siento tan identificado. Gracias por hacerme sentir parte de esta gran familia”. También se dirigió a excompañeros y entrenadores: “He tenido la suerte de compartir vestuario con personas increíbles y de trabajar con gente que se deja la piel por el club sin salir en las fotos”.

“Toca despedirme y no me imaginaba lo difícil que sería porque no solo ha sido el club de mi vida, ha sido mi casa, donde crecí, donde aprendí a caerme y a levantarme, donde me formé como jugador pero, sobre todo, como persona”, destacó Mosquera en su despedida.

El central de 21 años se formó en las categorías inferiores del Valencia, a las que llegó en 2016 y con tan solo 17 años, en 2022, debutó con el primer equipo en un partido de Copa del Rey ante el Atlético Baleares.

Desde entonces, Mosquera fue ganando protagonismo hasta convertirse en una pieza clave de la zaga valencianista. La temporada pasada disputó 37 de los 38 partidos de LaLiga EA Sports y fue titular en todos ellos.