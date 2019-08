Moses se marcha al Nantes e Ivi, cedido al Huesca

El Levante UD sigue dejando hueco en la plantilla para incorporar los dos futbolistas que faltan antes del cierre del mercado. Según ha podido saber Deportes Cope Valencia, el club valenciano va a cerrar la cesión de Moses Simon al Nantes francés. El club galo se reservará una opción de compra de 5 millones de euros por el nigeriano. La opción de compra es obligatoria si Moses juega un determinado número de partidos y marca una cantidad mínima de goles. Si no alcanza los registros estipulados en el contrato de cesión firmado entre los clubes, el Nantes tendrá la posibilidad o no de ejecutar esta opción y el Levante UD recuperaría más de la cantidad invertida en el extremo hace un año. El Levante UD abonó al KAA Gent 3,5 millones de euros el pasado verano.

Además, Ivi, tal y como desveló COPE Valencia hace dos semanas, se marcha cedido al SD Huesca hasta final de temporada. El futbolista tiene contrato con el Levante UD hasta 2021 y no entraba en los planes de Paco López a pesar de que su deseo era el de conitnuar en el club valenciano.

Todavía faltan por resolverse las salidas de Antonio Luna, Sanjin Prcic y Armando Sadiku.