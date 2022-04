Morales y Roger no se rinden

El Levante se llevó los tres puntos en juego ante el VIllarreal en el partido de LaLga Santander que les enfrentó este sábado en el Ciutat de València en un duelo en el que dos goles de Jose Luis Morales tumbaron al equipo castellonense que volvió a mostrar su cara de debilidad como visitante ante los equipos de la zona baja de la clasificación.



Fue un duelo deslucido y que solo una acción genial de Roger Martí, con un brillante pase de tacón del que se aprovechó Morales para batir a Rulli en la mejor ocasión que tuvo el cuadro local, permitió desnivelar en el minuto 69 un partido que llegó al descanso sin gol y sin un dominador claro. El propio Morales ratificó el triunfo con otros gol en el tiempo añadido.



El Villarreal tuvo una mejor puesta en escena que el Levante. El equipo de Unai Emery, que lejos de reservar jugadores para el duelo ante el Bayern de esta semana puso en liza a su mejor 'once', se hizo en principio con el mando del partido ante un rival al que le costaba controlar la pelota en el centro del campo, si bien los visitantes no gozaron en los primeros compases del choque de ocasiones claras de gol.



El partido se equilibró, no tenía un dominador claro, pero ni la portería de Gero Rulli ni la de Dani Cárdenas se vieron sometidas a mucho estrés en la primera media hora de juego. La buena actuación defensiva unas veces y las imprecisiones de los atacantes en los últimos metros en otras impedían que el marcador se moviese.

Morales (9) y Roger (5) son los máximos goleadores del Levante UD



El arranque de la segunda mitad se movió bajo las mismas sensaciones que en la recta final del anterior periodo. El partido transcurría bajo un intercambio de golpes, pero sin llegar a alcanzar un ritmo alto de juego y con muchas imprecisiones en ambos bandos.



Aunque la entrada del francés Francis Coquelin y el argentino Gio Lo Celso pareció dar un mayor empuje al Villarreal, fue el Levante el que se adelantó en el marcador con un gol de José Luis Morales. El 'Comandante' aprovechó un balón despejado prácticamente desde el área levantisita y un posterior pase de tacón de Roger Martí por debajo de las piernas de Pau Torres para encarar a Rulli y batirlo.



Cuando parecía que el Villarreal había dado un paso adelante para tratar de ganar el partido, el gol de Morales descolocó al equipo de Unai Emery, que de forma inmediata hizo tres cambios de golpe con la idea de revolucionar el partido y dar descanso a jugadores con vistas al duelo de la Liga de Campeones de esta semana ante el Bayern de Múnich.



Sin embargo, el Levante empezó a gestionar mejor las acciones que se producían en las inmediaciones de su área y con el Villarreal a la desesperada en busca del empate, una contra levantinista en la recta final del partido se resolvió con otro gran gol de Morales, que se permitió recortar ante la salida de Rulli para certificar el triunfo local.

FLASH | @jose1987morales



???? “Este es el camino, correr hasta morir. Tenemos que seguir así hasta el final”. ©?1??1??©?#LevanteVillarreal ?? pic.twitter.com/xTVoFKWBwG — Levante UD ?? (@LevanteUD) April 2, 2022

Ficha técnica:



2 - Levante: Cárdenas, Miramón, Cáceres (Vezo, m.46), Rober Pier, Postigo (Mustafi, m.76), Franquesa (Son, m.46); Radoja, Melero (Campaña, m.56), Pepelu; Morales y Roger (Malsa, m.85).



0 - Villarreal: Rulli, Foyth (Estupiñán, m.76), Pau Torres, Albiol, Pedraza (Aurier, m,76); Capoue (Coquelin, m.62), Parejo, Manu Trigueros (Lo Celso, m.62); Danjuma (Alcacer, m.76), Gerard y Yeremi.



Goles:



1-0, m. 69: Morales. 2-0, m.91: Morales.



Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Morales, Roger Martí, Pepelu y Malsa, y a los visitantes Pau y Coquelin.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Santander disputado en el estadio Ciutat de València.