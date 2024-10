Montero y el rebote guían la remontada de Valencia Basket ante Bilbao Basket en Miribilla (98-103)

Jean Montero, con una subluxación en el hombro derecho, jugó con una protección que no le impidió decidir el partido en Miribilla

Gran triunfo de Valencia Basket en Miribilla después de remontar doce puntos, gracias a otra exhibición reboteadora, 48 por 27 de Bilbao Basket, y 22 ofensivos. La magia en la recta final la volvió a poner Jean Montero, que decidió acompañar al equipo a pesar de una subluxación en el hombro derecho y acabó siendo decisivo, con una protección en la articulación dañada.

El encuentro lo empezó mandón el conjunto valenciano. Dos triples, De Larrea y Costello, y dos tiros libres del canterano, otra vez titular, para arrancar 0-8. Un parcial que rompió con una transición el incombustible Dragic, que aún subió otra canasta más al marcador. Con Jovic de baja por un virus, el vallisoletano fue titular y firmó una de las acciones de la jornada, un mate con falta, en pleno tráfico. Y dejó su puesto a Montero.

Miribilla apretaba y Frey empató el partido a 13 en el minuto 5. Pero Reuvers haciendo el cuarto triple de su equipo respondió rápido. Pero con la lluvia de triples de uno y otro, llegó la primera ventaja local, 18-17, aunque Puerto la borró desde el 6'75 ipso facto. Canasta de Bilbao y otro triple del capitán, 22-23, el sexto taronja. Pero los vascos también viven de correr, que Ponsarnau es discípulo de Pedro, y castigaron un par de balances defensivos para anotar canastas sencillas. Muchos puntos. 27-26 al final de los primeros diez minutos. Pintura (16 de los 27 puntos) vs triples (18 de los 26).

Como si se quisiera equilibrar el tema, el primer balón encestado por los valencianos fue bajo el aro, Reuvers. Pero Bilbao Basket había agitado el partido, había enchufado a su gente e imponía un listón de contactos que generó cierto desconcierto taronja, 38-31, minuto 15, con Jones imponiendo su físico en la zona. Doce puntos acumuló el pívot hasta este momento del encuentro. Su tope ACB es de 15. 24 puntos en la pintura y 6 de contraataque. Dos problemas a corregir, porque se puso más ocho, 43-35. Otro que la primera canasta de Ojeleye llegara tan tarde, cuando está siendo el más sólido de la temporada. Un canastón de Kullamae puso un ya preocupante 49-39 en el luminoso. Y Pradilla desde el triple frenó un poco la inercia. Del 6 de 10 en el primer cuarto, al 2 de 11 en el segundo. Se necesitaba más defensa y otros registros. Los puso Puerto para mandar el duelo al descanso con un 54-49, un alivio después del menos 12 unos momentos antes.

La vuelta de vestuarios fue un dos contra uno acabado con mate de Rabaseda, otro mal balance. Cuando cargas rebote, tienes este riesgo. Pero los vascos salieron mejor, 59-49. La defensa seguía siendo la clave, empezar a frenar individual- y colectivamente. Y así fue. 68-68, minuto 27, después de un buen parcial. Un triple de Costello puso el 72-73, su número 200 en liga ACB. Se cerró el tercero por delante, 75-77.

El 201 de Costello puso un más cinco, 75-80. Podía ser el momento. Pero Miribilla no se rendía. Pradilla tampoco, casi desde el suelo subió un balón de coraje y, poco después, Montero, uno de determinación. 80-88. Tiempo de Jaume. ¿Sería ahora? En este escenario, mejor no llegar a un final apretado. Cinco minutos. El rebote siempre da aire, iniciativa. Reuvers anotó después de barrer el tablero rival. Era el decimonoveno rebote ofensivo taronja. Una barbaridad. A poco menos de cuatro del final, con 84-93, había que gestionar y no temblar. Y en eso Montero es genio. A tres segundos de posesión, metió una bomba para el 90-97, a dos minutos. Triple de Abdur-Rahkman. Otro canastón de Montero, como si estuviera viendo el partido desde el salón de su casa. Sin alterarse. Nueve de sus quince puntos fueron en este acto y los valencianos se fueron con el triunfo.