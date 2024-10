El momento Yarek

Una de las sorpresas de este comienzo de campeonato liguero en el Valencia CF ha sido la exigua participación de Yarek Gasiorowski en los planes de Rubén Baraja. El central de Polinyà, que venía de ser campeón de Europa Sub-19 este verano, empezó de titular los dos primeros partidos, pero desde entonces no ha vuelto a participar. Seis encuentros sin jugar un solo minuto. El Pipo ha confiado en la pareja Mosquera-Tárrega, que ha conseguido cerrar la meta en casa con dos porterías a cero. Fuera, no obstante, el equipo ha mostrado otra cara y el técnico lleva toda la semana sopesando alternativas para la sangría de goles en contra: diez encajados.

Baraja se prepara para iniciar hoy en Butarque con tres centrales, lo que daría entrada a Yarek en el eje de la defensa. Ello mantendría las mismas piezas que ha elegido el entrenador para los últimos partidos, pero poblaría la zona de retaguardia con un nuevo efectivo para tratar de construir el resurgir desde la defensa. El técnico insistió ayer en sala de prensa en la importancia de cerrar la portería como primera piedra para volver a encontrar la mejor versión.

Ha generado sorpresa su ausencia. No solo por el número de partidos, sino porque no ha coincidido con una buena dinámica del equipo que suponga cumplir con la máxima de ‘lo que funciona no se toca’ desde el banquillo. Yarek tiene un valor de mercado, según Transfermarkt, de 15 millones de euros, tres veces más que la oferta que el Valencia CF rechazó por él del Salzburgo hace dos campañas, todavía en edad juvenil. En concreto fue Peter Lim el que se negó a su salida ante la proyección que se le antojaba. Ahora la situación es algo distinta. Europa sigue encandilada con el futbolista, pero las cifras que manejan las ofertas superan el triple de esos cinco millones que puso sobre la mesa el conjunto austriaco.

Como contamos en COPE, el Valencia CF dijo ‘no’ a una propuesta de un equipo Champions los últimos días de mercado. Al mismo tiempo, el central rechazó una oferta millonaria del Al-Qadisiyah de Arabia Saudí, que no llegó a presentar propuesta al club tras la negativa del jugador. El contrato de Yarek termina en 2026, aunque se ampliará hasta 2027 cuando cumpla 20 partidos disputados durante más de 45 minutos con la primera plantilla del Valencia CF. Por el momento acumula 12. La realidad marca que el mercado del fútbol europeo está muy pendiente del jugador y se espera que vuelva a haber ofertas por el futbolista en los próximos mercados. Como el mismo futbolista reconoció en Deportes COPE Valencia, su intención en triunfar en la entidad de Mestalla: ”He cumplido mi sueño de jugar en el Valencia CF. Sueño con jugar el máximo número de partidos, entrar en Champions…”. Ante la falta de minutos, Yarek, con dorsal de primera plantilla desde este verano, se ha dedicado a seguir trabajando para buscar esa oportunidad que hoy puede volver a darse con el cambio de sistema. Santi Denia, mientras tanto, le incluyó en la prelista de la Sub-21 tras haber culminado su etapa juvenil.