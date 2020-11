Un mes que quita el sueño

Sin apenas tiempo para entrenar. Valencia Basket afronta este último mes del año de forma frenética y cruzando los dedos para que las lesiones no se vuelvan a cebar con un equipo que ya ha sufrido tres de larga duración. Y mientras los expertos no se ponen de acuerdo para priorizar si el mayor desgaste viene por los partidos en sí o por los desplazamientos, los discípulos de Jaume Ponsarnau ya saben que a lo largo de las próximas semanas van a tener que visitar Barcelona, Madrid dos veces, Atenas, Belgrado y Vitoria. La parte más positiva es que este calendario tan comprimido les va a hacer recibir en la Fonteta (y por tanto, no desplazarse) a equipos de procedencia tan lejana como el Zenit de San Petersburgo, el Khimki de Moscú o el Anadolu Efes de Estambul. Del mal, el menos.

San Emeterio volverá a encontrarse con Abrines

Porque el resumen de este diciembre tan intenso es éste: Valencia Basket va a jugar cinco partidos en los 10 días que van del 1 al 10 de diciembre (frente al Barça, el Alba de Berlín, el Urbas Fuenlabrada, el Zenit y el Efes), tres de ellos en los primeros cinco días del mes. Increíble y, hasta cierto punto, insano.

Valencia Basket jugará un día antes de Nochebuena, dos jornadas antes de Nochevieja y un día después de Año Nuevo

De hecho, a lo largo de las tres primeras semanas el equipo tendrá que afrontar triple compromiso en cada una de ellas.

Dos de esos choques requieren una explicación adicional. El que enfrenta a los 'taronja' con los de Sarunas Jasikevicius mañana en el Palau Blaugrana (21:15 horas) corresponde a la jornada 17 de la Liga ACB, que se adelanta para los equipos que disputan la Euroleague.

Los jugadores de Valencia Basket deberán estar más unidos que nunca

El otro, el que se jugará contra el Zenit el día 8 (21 horas) es el que se tuvo que suspender en su día por el contagio masivo por coronavirus de la plantilla que entrena Xavi Pascual.

Y ni qué decir tiene que las Navidades de los jugadores van a ser muy valencianas porque el calendario no les da ni el más mínimo resuello. Hay partido el día antes de Nochebuena y dos jornadas antes de Nochevieja y, por si no fuera suficiente, también un día después de Año Nuevo.

Éste es el calendario: