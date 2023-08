El mercado de Lim en cifras

Baraja pide refuerzos y el club sigue tratando de sacar jugadores para contentar a su entrenador. Marcos André y Samu Castillejo debieran posibilitar la llegada de Rafa Mir y Selim Amallah. Operaciones que se dilatan en el tiempo y otras que se pierden por la lentitud del Valencia CF a la hora de funcionar.

Según ha podido saber Deportes COPE Valencia,Sergio Camello, el prometedor delantero madrileño de 22 años, se cansó de esperar a los valencianos, incluso rechazó al Cádiz, para esperar al Valencia CF. pero la incertidumbre hizo que acabara firmando con el Rayo Vallecano. El canterano del Atlético de Madrid ha firmado con los vallecanos, donde jugó cedido la 22/23, por cuatro temporadas por unos cinco millones de euros. Camello era complementario a la llegada de Rafa Mir. El Valencia busca dos refuerzos en el ataque porque solo tiene a Hugo Duro en esa posición.

Camello se cansó de esperar y jugará en el Rayo VallecanoEFE





Pero la gran prioridad del Valencia CF para reforzar el ataque es Rafa Mir, el delantero del Sevilla FC. Es el candidato del consenso. Gusta a Baraja y a Corona, y él quiere volver al club en el que se formó. Sólo quiere ir cedido a la ciudad del Turia y su entorno lo sabe. Además, y es importante siempre, su agente es Jorge Mendes. En Mestalla están dispuestos a hacerse cargo de su ficha completa, pero asumen que también les tocará pagar la amortización que exigen en el Sánchez Pizjuán, un montante entre 5'2 y 5'5 millones de euros.

Ya lo dijo Peter Lim y así tendrá que ser. Para fichar, antes, hay que sacar jugadores.

La salida que ayudaría a impulsar la llegada del murciano es la de Samu Castillejo. Como ya contó COPE, el jugador malagueño, con contrato hasta 2025, pide cobrar una rescisión cuando además cuenta con ofertas del extranjero que le mejoran su actual salario. Se iría cobrando más que en Valencia. De momento, los valencianistas no ceden, pero el andaluz sabe que su alta ficha bloquea la llegada de refuerzos y sigue presionando sabiéndose, a día de hoy, con la carta ganadora.

La otra salida es la de Marcos André. El delantero brasileño ha tenido bastantes pretendientes a lo largo del verano y la operación que mejor cuadraba era con el Real Valladolid, su club de procedencia. Pero el jugador sigue esperando una llamada de un equipo de Primera que, de momento, no llega. Los vallisoletanos le quieren y el Valencia está interesado en Amallah. Aunque se vendió que eran operaciones separadas, en Pucela asumían que eran conjuntas. Ahora, una ralentiza a la otra.

Marcos André sigue esperando un PrimeraVCF





El Valencia cedía a Marcos André y, en caso de ascenso y de la disputa de la mitad de los partidos del campeonato, el Real Valladolid estaba obligado a comprarlo por una cifra algo inferior a los tres millones de euros (2'7-2'8 millones) por el 50 por ciento de sus derechos. Además, los valencianistas recuperaban el 10% de un futuro traspaso que en su día se guardaron los castellanos.

Amallah, por su parte, llegaba cedido a Mestalla sin opción de compra, punto de discordia entre los clubes, porque el Valencia CF sí quiere un derecho sobre el marroquí. Según ha podido saber COPE, la opción de compra no era obligatoria y estaba fijada en algo menos de seis millones de euros. Los valencianos no quieren revalorizar futbolistas, hacerlos crecer, como en el caso de Kluivert o Lino, y verles marchar sin beneficio. Los pucelanos, si Marcos André no ficha con ellos, no ponen la opción de compra. Así que toca esperar la decisión del delantero sudamericano.

A la espera de cómo evolucionen los días, en Paterna crece el “temor", que, en el tramo final de mercado, llegue alguna oferta por alguno de los jugadores importantes (Mamardashvilli, Gayà, Diakhaby o Javi Guerra) y Peter Lim de el visto bueno cuando ya no quede margen para reaccionar.