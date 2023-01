Melero: "El Valencia CF empezó muy bien; ahora está en un momento delicado"

La etapa en el Levante UD (2019-2022)

Llegué al Levante UD con un año de experiencia en Primera División y creo que estos tres años me han consolidado como jugador de Primera, me he demostrado a mí mismo que he sido capaz de rendir a buen nivel en Primera, que puedo competir de tú a tú en la categoría y eso para mí era fundamental, darme cuenta de que podía pelear a este nivel. Creo que ha habido de todo, el primer año con el COVID fue un poco para asentarme en el equipo, con mucho jugador importante en Primera y con un nivel superior del que yo llegaba. El segundo creo que fue mi mejor año. Creo que fui importante en el equipo, hicimos muy buenos tramos en Liga y muy buen papel en Copa donde también creo que fui importante. Y el tercero obviamente está marcado por el descenso y es donde me fijo mucho más. Podía haber ayudado un poco más dentro del campo y pues ahí está un poco la espinita clavada y no se va a quitar.



Su aterrizaje en Almería

Era un poco la idea cuando vine aquí, sabía que el entrenador me conocía, yo conozco al cuerpo técnico también de mi época en Huesca y sobre todo el objetivo que yo tenía personalmente era recuperar un poco la ilusión de jugar, de entrenar cada día y de volver a competir y volver a rendir a buen nivel y de momento las cosas están saliendo bien.



Su etapa final en el Levante UD está marcada por la situación emocional

Creo que es importante para cualquier futbolista porque al final estás jugando al fútbol dos horas al día y el resto pues es lo que vives en el plano personal y obviamente es imposible que no te repercuta. Sí que es verdad que el año pasado fue muy complicado y a pesar de que siempre fui muy profesional y me intenté aislar de toda mi situación personal no es fácil vivir 22 horas con una cosa en la cabeza y luego salir a entrenar o salir a jugar y pensar que todo cambia muy rápido o que tienes que olvidarte por completo de lo que estás viviendo, no es fácil. Mi hijo ha nacido bien, estamos disfrutando muchísimo de esta nueva etapa y estoy muy contento ahora con lo que estoy viviendo aquí en el club, con mis compañeros, con la oportunidad que me ha dado el Almería y obviamente es verdad que al estar más contento, al estar más feliz, al disfrutar un poco más de todo lo que haces es más fácil rendir luego en el campo.

La situación de su hijo Diego

Cuando te paras a pensar y lo recuerdas todavía te hace entristecer un poquito, porque fueron momentos muy duros pero la realidad ahora mismo es que está al 100%. Creo que somos afortunados porque todo ha salido muy bien y gracias a Dios ahora mismo está con nosotros, fuerte y sano, y nosotros disfrutando mucho de él.



Partidazo en Mestalla

Empezó muy bien el Valencia CF, ahora en Liga han sufrido unos resultados adversos y están en un momento delicado, pero sí que es verdad que tanto en Supercopa como el otro día en Copa han hecho muy buenos partidos y supongo que es un partido muy importante para ellos porque si no logran sacar los tres puntos creo que se van a meter en apuros. Si fuera aficionado del Valencia CF, estaría pensando que el equipo empezó muy bien, que ahora mismo está en una racha mala. Estaban todos muy ilusionados al principio con poder volver a lo que fue el Valencia hace unos años, a estar en puestos europeos. Ahora está todo muy igualado, creo que tiene jugadores que están haciendo muy buen año, como Kluivert y sobre todo Samu Lino y nosotros iremos a hacerles un partido complicado. Estamos haciendo buenos partidos últimamente, salvando el de la Real Sociedad, y creo que va a ser un partido bonito para el espectador seguro y pues ojalá podamos llevarnos los tres puntos en Mestalla.

¿Impresiona Cavani?

Es un icono del fútbol mundial de los últimos años y creo que es súper positivo para la Liga que jugadores de ese nivel vengan a clubes españoles y que hagan más grande la Liga. Para nosotros enfrentarnos a él es un orgullo, ver gente que ha jugado en equipos como Nápoles o el Manchester United. Poder enfrentarse a ellos para mí es un placer y es lo que quiero, aprender de los mejores y competir contra él.



¿El favorito es el Levante UD al ascenso?

Nunca me he escondido y si al principio de temporada me hubierais preguntado hubiera dicho lo mismo. Al final, y con los jugadores que tiene la plantilla, ir un poco de tapado creo que se haría para quitar presión, pero al final yo siempre he sido muy ambicioso y muy optimista. Estando en Segunda División con el bloque que se ha quedado, con las incorporaciones y creo que ahora con Javi Calleja que han encontrado una estabilidad con todos los partidos que llevan sin conocer la derrota en Liga, ellos saben que el objetivo es ascender. En cuanto a plantilla seguramente estén por encima del resto y creo que cualquier cosa que no fuera ascender... no sé si llamarlo fracaso pero ni afición ni los jugadores estarían contentos. Me está gustando Joni Montiel, ha encajado bien en el vestuario, está cogiendo los galones. También está dando un paso adelante Pablo Martínez, tiene un potencial muy alto. Me alegro de que haya gente dando un paso adelante y ojalá puedan lograr el ascenso y animaré como un aficionado para que así sea.

