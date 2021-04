Más problemas para Javi Gracia: Guedes da el susto

Gonçalo Guedes ha sido la ausencia más destacada en la ciudad deportiva de Paterna, según ha podido saber Deportes COPE Valencia. El futbolista luso no ha podido acabar la sesión preparatoria con el resto de compañeros tras sufrir un golpe en el entrenamiento del miércoles. Guedes sí que ha participado en la primera parte de la sesión pero no lo ha hecho en la última. Sin embargo, desde el cuerpo médico del Valencia CF no lo descartan para el choque del domingo y su ausencia en el partidillo del entrenamiento de hoy se toma como una medida de precaución para no forzar al futbolista cuando todavía tiene por delante las sesiones del viernes y del sábado.

Guedes se prepara para chutar



Guedes pasa ahora por uno de sus mejores momentos y es indiscutible en el esquema de juego del entrenador Javi Gracia con su cambio de posición, ya que ha abandonado la banda para jugar más adelantado.

Maxi Gómez en un partido del Valencia CF



La duda de Guedes se une a la ausencia un día más de Maxi Gómez, quien se ha entrenado en solitario toda la semana en la ciudad deportiva de Paterna, sigue sin tocar balón y fuera de la dinámica del grupo y es más que probable que se pierda el partido del domingo en Mestalla ante la Real Sociedad, que llega tras suceder al Valencia CF como campeón de la Copa del Rey. Maxi Gómez ya se perdió el duelo ante el Cádiz CF en el Carranza del domingo pasado por unas molestias en la rodilla. El delantero uruguayo arrastra esas molestias desde el mes de noviembre de 2020 y ya se ha perdido varios partidos de la Liga por este motivo.

Cheryshev durante un entrenamiento



A falta de saber quiénes serán los delanteros, Javi Gracia ha ensayado un posible once ante la Real Sociedad que tendría como novedad la presencia del ruso Denis Cheryshev en lugar de Àlex Blanco en el costado izquierdo del centro del campo. El jugador volvió en Cádiz después de dos meses de lesión y es un jugador muy valorado por el entrenador navarro. El resto del equipo con el que ha ensayado Gracia es el siguiente: Jaume, Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya, Wass, Racic, Soler, Cheryshev, Gameiro y, en principio, Guedes.