Manresa no tiene piedad de Pedro Martínez en su regreso y alecciona a Valencia Basket (77-73) en su debut ACB

Uno de los vicios del Valencia Basket en los últimos años ha sido su mala puesta en escena, en el primer y tercer cuarto. Malos inicios de partidos y mala salida de vestuarios. En la vuelta de Pedro Martínez a Manresa, algo que parecía mitigado, volvió a manifestarse y de qué manera.

Con muchas pérdidas (9 al descanso), con menos energía que los locales, la primera parte ha sido una advertencia. No por jugar Eurocup, en vez de Euroliga, la ACB y haberte reforzado mucho, la ACB no perdona. 28 puntos encajados en la pintura y once en transiciones, con varios mates, han sido la radiografía de la primera mitad. Menos mal que se han reducido los veinte de ventaja al minuto 17, 45-25, a un más asequible 49-34. La cara de Pedro Martínez rumbo al vestuario auguraba látigo y reacción.

Alston Jr y Hunt hacían méritos para ser fichados por Valencia Basket. Deben de conocer la fama de los taronja de tirar de cartera para comprar a los que se lucen contra ellos. El caso es que ambos se imponían a sus pares y metían de todos los colores. Pero poco a poco los valencianos iban endureciendo su defensa y, con Montero asumiendo, se estrechó el marcador. Doce puntos encajados en el tercer cuarto. Otra cosa, otro escenario.

Puedes fallar, pero no rendirte. Eso dijo Pedro Martínez antes de viajar a Bulgaria. Con esa fórmula recuperó el control del rebote y se metió de lleno en partido. 63-59, con una canasta valiente de segunda opción de López-Arostegui. Eso hizo dudar a Manresa... 63-62 con canastón de músculo de Ojeleye. Poco más de cinco minutos para el final. Semi, con buenos minutos en el cuatro, empató a 69 con un triple, pero Hunt, qué noche la suya.

Montero con un rebote y una asistencia para el triple de Badio dejó el 77-75 a 34 segundos. Vida. Pero Hunt, con un reverso precioso y alargando su elegante zurda puso el 77-73 a 12'6 segundos. Partido.

Con Jovic desdibujado, lesionados Jones y De Larrea, y Filipovic sin debutar, se divisa marejada en el puesto de base. Algo que se sumará a la confección de plantilla. Sin un pívot atlético ni un tirador puro, Pedro Martínez tiene que camuflar las deficiencias estructurales. En Manresa no se ha podido. 46 puntos se han encajado en pintura y sólo un 19 por ciento en triples (6 de 31 desde el arco).