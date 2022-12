Manos a la obra: el Valencia CF ya tiene el borrador del convenio

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, informó este martes de que se ha entregado al Valencia CF el borrador de la segunda y última parte del convenio que deben firmar el Ayuntamiento y el club y que recoge para el Nou Mestalla las mismas características que se establecieron en la caducada Actuación Territorial Estretégica (ATE) y también un estudio del precio actual de la construcción del polideportivo de Nou Benicalap que la entidad debe hacer o pagar y que lo cifra en 9,8 millones de euros, tal y como ha podido saber Deportes COPE Valencia.



La también concejala de urbanismo, que asistió a la reunión con el equipo técnico del club, resaltó que con este paso “ya no hay ningún tipo de excusa” para que el club pueda “desde hoy mismo” trabajar en conseguir la licencia “y demostrar con hechos y no solo con palabras que tienen un compromiso con esta ciudad”. Tras desvelar la semana pasada que se le envió al club la primera parte del convenio el pasado 16 de noviembre y entender que la respuesta de la entidad no contestaba a los planteamientos que se hacían, Gómez reiteró que esa es parte inicial es la más destacada del convenio.



“La primera parte establece unos condicionantes que nos permite asegurar que toda la rentabilidad económica que el club va a sacar a esas parcelas que le cede la ciudad va a ser para financiar el estadio y el polideportivo”, señalo en declaraciones a los medios.



Gómez recordó que se evita hablar de plazos y que se marcan hitos que permitirán al club aprovechar los beneficios urbanísticos cuando los complete. Además, dijo que como muestra de la buena voluntad del consistorio se le permitirá al club vender la parcela del terciario del Nou Mestalla con solo acabar o pagar el polideportivo de Benicalap y sin haber acabado el Nou Mestalla. El desarrollo del PAI del actual Mestalla se condiciona a la obtención de la licencia del nuevo y su reparcelación y comercialización a que se concluya la obra.

Sandra Gómez, en una rueda de prensaLEVANTE-EMV





“Detectábamos que se estaba usando de excusa el no tener la segunda parte del convenio para no seguir avanzando en el objetivo principal de acabar con el estadio y hemos entregado el borrador la segunda parte del convenio para que no haya más excusas o razones para seguir dilatando la respuesta a las cuestiones más importantes”, añadió.



Gómez dijo que esta segunda parte “tiene pocas sorpresas” y que como el club mantendrá los mismos derechos urbanísticos tendrá las mismas obligaciones. “Como van a sacar la misma rentabilidad, como van a sacar los mismo millones pues van a tener que cumplir con las mismas obligaciones que suscribieron en el año 2015, ni más ni menos. Replica todas las obligaciones que establecía la ATE”, apuntó Gómez, que destacó que entonces Peter Lim ya era el máximo accionista del club.



En este sentido, la vicealcaldesa socialista confirmó que el borrador habla de una capacidad de setenta mil espectadores y de un aparcamiento que “permita acoger competiciones nacionales e internacionales”.



“Hemos huido de cifra concreta pero en el reglamento de la Federación (de fútbol) se habla de unas mil plazas para vehículos privados y setecientas para autobuses. Se puede ver si se puede llegar a un acuerdo pero el ultimo proyecto presentado sólo ofrecía 200 plazas de vehículo uso privado y es insuficiente”, señaló Gómez, que deslizó la posibilidad de usar parcelas colindantes.



“Es importante para nosotros porque es una de las entradas de la ciudad y se podría usar de estacionamiento disuasorio”, añadió Gómez, que explicó que se ha sumado al convenio el acuerdo que alcanzaron las dos partes sobre el uso de la ‘granja’ de placas solares de la cubierta para comunidades energéticas locales.



Además, Gómez señaló que se podrán incorporar los “requisitos” que marquen federaciones o instituciones para poder acoger “al menos una semifinal pero también una final” ya que el estadio se ha presentado por ejemplo para ser sede del Mundial 2030.



“Tenemos que hacer que cumplan con las obligaciones de la ATE pero también que se cumpla el objetivo último por el que se suscribió que es poder acoger una gran competición nacional o internacional. Si no hoy, no estaríamos aquí. No existiría el PAI de Mestalla, ni la ATE. Tenemos que exigir lo máximo porque la rentabilidad económica que se van a llevar es considerable”, señaló.



Además, Gómez explicó que se le ha entregado al club “un informe del servicio de deportes en el que se justifica de manera detallada la cuantía del proyecto del polideportivo que más o menos rondará los 9,8 millones de euros”. “Se ha cogido los 5,7 millones de los que ha hablado el club en distintas ocasiones pero sumando dos cuestiones que se les habían olvidado. La primera es que es un proyecto de hace casi tres años y como todo el mundo sabe ha habido una subida de los materiales y hay que actualizar los precios. Sobre todo, teniendo en cuenta que no es una responsabilidad nuestra que no haya sido desarrollado el polideportivo sino del club, que desde hace más de una década. Eso actualiza el precio en un millón de euros”, apuntó.