Mamardashvili, sobre su futuro: "Se aclarará muy pronto"

Giorgi Mamardashvili ha hablado sobre su futuro para GEO Team, un medio local de Georgia. Preguntado sobre lo que está por venir tras haber sido el mejor portero de LaLiga, el cancerbero ha asegurado que su futuro "se aclarará muy pronto". Antes, no obstante, pretende centrarse en la Eurocopa que va a tener la oportunidad de disputar con su país: "Ahora no pienso en nada más porque tengo un torneo importante con la selección nacional de Georgia". Esa fue la línea de respuesta que siguió ayer también antes de entrar al restaurante donde llevó a cabo la comida de final de temporada el Valencia CF.

Precisamente sobre la entidad de Mestalla, Mamardashvili ha querido poner en valor el trabajo que han hecho con él y la oportunidad que le han dado: "Valencia es mi casa. Me han dado una carrera futbolística". El meta dijo hace dos semanas tras el partido contra el Rayo Vallecano que está encantado de estar en Valencia: “Mi sueño es seguir en el Valencia CF. No depende de mí. A ver qué pasa”. Sin embargo, como venimos contando en COPE, Giorgi estaría dispuesto a escuchar una oferta de un equipo Champions, a poder ser de Premier League, siempre que sea para ser titular bajo palos.

En la citada entrevista, Mamardashvili habla también de sus opciones de haber salido ya del Valencia CF en mercados anteriores. "Mi traspaso al Bayern de Múnich estaba casi hecho el pasado verano. Mi agente visitó Múnich con mi padre para buscar un apartamento. Hasta donde yo sé, al final rechazaron pagar 35 millones por mí".





El portero ha confirmado también la información que adelantamos en COPE sobre el interés del Real Madrid cuando se lesionó Courtois: "El Real Madrid llamó al Valencia CF pero el club dijo que no. Que no saldría. Fue difícil la política del Valencia CF, pero yo me enteré unas dos semanas después". Tal y como desvelamos, pidió la cesión del meta a cambio de cinco millones y una opción de compra no obligatoria superior a 25 millones de euros. Lim lo rechazó.

Como ya avanzamos el pasado martes en Deportes COPE Valencia, el club ha fijado un mínimo de 35 millones de euros para plantearse una salida del guardameta georgiano. Asumiendo que es muy dificil su continuidad, ahora esperará una buena actuación con su selección en la Eurocopa para poder subir su valor. El propio cancerbero asume que este sí puede ser verano para salir. Hay algunas premisas que el jugador ha puesto sobre la mesa de inicio en una hipotética negociación: quiere jugar Champions e ir a un equipo que le garantice la titularidad.