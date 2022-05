Mamardashvili rescata un punto en la Catedral

El encuentro comenzó en los vestuarios. Bordalás dibujó un once con Diakhaby en el centro del campo y Foulquier en la línea de tres centrales. Guillamón, Guedes y Bryan Gil en el banquillo. Hugo Duro, directamente, se quedó fuera de la convocatoría a última hora. Sorprendente planteamiento del técnico alicantino que sorprendió a Marcelino, pero también a los valencianistas. No se entiende, por ejemplo, el caso de Bryan Gil. Suplente en la final de La Cartuja, ha desaparecido de los onces con la excusa del sistema táctico. A un Valencia, sin exceso de talento, Bryan le cabe en cualquier esquema. Chirría el caso del gaditano, que si tenía alguna opción de quedarse la próxima temporada en una nueva cesión desde el Tottenham, desde luego, no parece el mejor camino para intentar convencer al futbolista y a los ingleses.

Respecto al partido, el punto al Valencia no le sirve demasiado, ya sin objetivos concretos en la tabla clasificatoria. Con el equipo previsto en los locales y una revolución de Bordalás en el Valencia, los de Marcelino arrancaron mejor. Presionando en campo contrario y merodeando el área che. Aunque sin acercamientos relevantes.

Diakhaby inició el partido como centrocampistaLFP





De hecho la primera acción peligrosa en campo rival fue del Valencia, un golpe franco directo de Carlos Soler tras una falta de Yeray a Maxi Gómez que supuso una amarilla para el central. El capitán valencianista embocó entre los tres palos, pero muy centrado a las manos de Simón.

Siguió intentando hacerse con el juego el Athletic ante un rival cada vez más asentado, pero un error en el blocaje del balón de Mamardashvili ante Iñaki Williams dio la primera opción al '9' local. Que, increíblemente, mandó fuera el rechace del meta georgiano a un disparo con mucha intención de Raúl García.

Aún tuvo otras dos oportunidades más el mayor de los Williams, que siguió con su tónica de la temporada de malgastar ante la meta rival toda la labor previa en otras facetas del juego.

En la primera no pudo superar al meta visitante, ya tras rematar en posición apurada, tras recibir un buen pase en profundidad de De Marcos. En la segunda no fue capaz de controlar junto a la línea de fondo un balón que no controló Mamardashvili ante la presión a la que le sometió el propio Iñaki.

Regresó de vestuarios mejor el Valencia, que apuró a Simón en un balón al área que peleaba Maxi Gómez. Pero pronto retomó el choque el cariz de la primera mitad, de dominio rojiblanco y una ocasión tras otra de Williams, todas falladas por el delantero bilbaíno. En la primera, a pase de Vencedor, no se atrevió a disparar según le llegaba y luego se lió; en la segunda no fue capaz de superar a Mamardahsvili en el mano a mano en el que le dejó un pase perfecto de Muniain; y en la tercera no llegó ni a conectar un centro Yuri.

Yunus, titular en el ataque valencianistaVCF





Su hermano Nico le tomó el relevo a Iñaki con una disparo alto desde la frontal tras córner en medio de dos remates peligrosos del Valencia. Una volea de Diakhaby desde la frontal que acabó en córner y un cabezazo de Racic a centro, a balón parado de Soler, que se le marchó fuera al centrocampista serbio.

En tres cabezazos con muchas opciones se le fueron al Athletic las últimas esperanzas. Fueron de Vesga, fuera, Williams, al que volvió a responder Mamardashvili con un paradón, y Villalibre, ésta la más clara al larguero. Antes, un disparo alto de Guedes estuvo a punto de dar un disgusto a la muy animosa afición local.

Lo peor, una nueva lesión de Paulista que juega al límite cada partido después de su recuperación tras cuatro meses alejado de los terrenos de juego. Está vez fue el tobillo. Será complicado que vuelva a jugar en lo que resta de temporada y lo mejor será que inicie, desde ya, una buena rehabilitación de cara la próxima campaña. También la expulsión de Hugo Guillamón que le impedirá estar el próximo martes en Mestalla ante el Betis en la revancha de la final de Copa.

Vázquez sigue acumulando minutos de calidad en PrimeraLFP





Ficha técnica:

0 - Athletic: Unai Simón; De Marcos (Petxarroman, m.83), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Nico Williams (Berenguer, m.64), Dani García (Vencedor, m.46), Vesga (Zarraga, m.80), Muniain; Raúl García (Villalibre, m.64) e Iñaki Williams.

0 - Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Foulquier, Paulista (Guillamón, m.47+), Alderete, Jesús Vázquez; Diakhaby, Carlos Soler (Jesús Santiago, m.97), Ilaix Moriba (Racic, m.66); Musah (Guedes, m.66) y Maxi Gómez.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité de Castilla-La Mancha). Expulsó a Hugo Gillamón, en el minuto 98, por doble tarjeta amarilla. Además, mostró tarjeta amarilla a los locales Yeray (m.7), Iñaki Williams (m.77) y De Marcos (m.88), esta estando ya en el banquillo; y a los visitantes Diakhaby (m.26) e Ilaix (m.53) y Guillamón (m.71).