Luis Rioja: "En el Taronja queremos enganchar a la afición y seguro que llegaremos bien al estreno liguero"

El Valencia CF empezó el lunes una concentración en La Garrotxa, parque natural de Gerona, después de la pobre imagen ofrecida en Alemania el sábado ante el Borussia Möenchengladbach. Carlos Corberán tendrá a los suyos hasta el jueves para llegar en la mejor disposición posible al Taronja. El sábado a las 21 horas será el reencuentro del equipo con una afición preocupada y enfadada por la falta de refuerzos. En esa coyuntura, Luis Rioja repasó la situación del club en VCF Media, la emisora del de la entidad.

"Tenemos ahora aquí unos días por delante para estar un poco aislados y totalmente concentrados en lo que es el fútbol y la idea que nos requiere el míster y en nuestra preparación. Creo que es un entorno ideal para terminar la preparación y llegar a Valencia de nuevo con las mejores emociones", valoró la estancia en tierras catalanas del sevillano.

"Creo que es un balance positivo al final. Creo que estamos haciendo las cosas bastante bien en cada entrenamiento, llevando al límite la preparación, tanto colectiva como individual. Es momento de eso, de que las piernas cojan minutos, de que cojamos los conceptos que requiere el entrenador. Eso lo estamos haciendo, más allá del resultado, que creo que ahora mismo no es lo importante en cada partido. Tenemos claro que nuestro objetivo es llegar en las mejores condiciones, tanto físicas como mentales, con la idea lo más interiorizada posible de lo que quiere Carlos, que ya se pudo ver un poco en la temporada anterior. Vamos tocando esos matices que él quiere y que estamos intentando perfeccionar todo lo que nos pide. Y también a nivel físico intentando ponerlo de la mejor manera posible para que el 16 de agosto el equipo esté en plenas condiciones para poder competir", explicó el andaluz.

El extremo valoró así la pretemporada: "Creo que el equipo ha ido evolucionando con respecto a los partidos. En los primeros choques nos enfrentamos a dos rivales que tenían más tiempo de preparación que nosotros, que habían jugado más partidos y se notaba esa frescura en las piernas. Contra el Marsella vimos un equipo mucho más agresivo, creo que vimos un equipo muy compacto y que sabía lo que hacía cuando no tenía la pelota. Y creo que con la pelota también se vio una mejora en cuanto robábamos. Tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras en esos robos en presión alta y creo que el equipo va a ir mejorando en todos estos aspectos. Al final esto es una evolución, a nivel físico no estamos preparados y nos vamos preparando poco a poco. E igual a nivel táctico. Hemos dado pasos hacia adelante y esperemos que ya en el Trofeo Naranja, donde nos exponemos a nuestro público, esperemos que ya demos ahí una versión muy positiva, para poder enganchar a todos valencianistas a que vengan al primer partido de Liga. Estoy seguro que para el primer partido de Liga el equipo estará preparado para poder llevarse los los tres puntos".

El Taronja es un punto clave en la preparación. "Sí, como he comentado, al final nuestra idea en el Trofeo Naranja y en Mestalla es intentar dar la mejor versión para que ya se vea ese plus y terminar de dar esos pequeños pasitos que nos hacen falta para llegar a tope a la primera jornada contra Real Madrid. Nuestra idea es intentar dar pasitos, dar pasitos que sean muy firmes e intentar no retroceder ni en la idea ni en el físico. Creo que lo estamos haciendo bastante bien", comentó Rioja.

A la espera más refuerzos, el andaluz valora muy positivamente la adaptación de los nuevos y, en especial, su conexión con Dani Raba. "Si algo caracteriza a este equipo es el vestuario. Yo creo que tenemos un vestuario bastante acogedor, bastante sano. Creo que es muy fácil la adaptación. A mí me la hicieron muy llevadera el año pasado y los nuevos vienen con esas ganas y ese hambre de querer darlo todo por este escudo. Estoy seguro de que nos van a aportar mucho tanto en el día a día como en el juego. Y con al final es muy fácil entenderte con Dani. Con solo verle tocar la bola ya se ve que tiene esa calidad, que tiene ese entendimiento. Entre líneas nos va a aportar mucho, porque tiene esa visión de juego, es asociativo y podemos hacer una buena conexión", analizó el extremo.

Sobre qué versión de Luis Rioja veremos en la 25/26, fue muy ambicioso. "Al final yo me caracterizo porque me gusta competir, ser competitivo y vaciarme dentro del campo. Eso no va a faltar. Esa es mi esencia, por así decirlo. Tengo muchas ganas, tengo hambre, quiero seguir disfrutando del fútbol, quiero seguir disfrutando del Valencia y de Mestalla. Estoy deseando que llegue la jornada 1 y la primera victoria, que con el paso del tiempo el equipo vaya mejorando y que yo pueda aportar. Esperemos que sea una temporada buena, que nos lleve muchas alegrías juntos y que, tanto en lo individual como en lo colectivo, vamos a intentar dejárnoslo todo en el campo para que ellos se sientan orgullosos y satisfechos de nuestro equipo", prometió un futbolista clave para Carlos Corberán.