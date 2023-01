Los siete del 7

Despertó todas las pasiones cuando sonó su nombre como futurible para el Valencia CF y la gente se ilusionó y mucho con su llegada. Cavani recaló en la entidad de Mestalla con más de 300 goles en su espalda y con la responsabilidad de importar esa habilidad goleadora a LaLiga. Una vez disputados once partidos con la camiseta blanquinegra, el delantero charrúa registra varios récords vinculados con el gol en la historia de la entidad.

El primero de ellos es el que tiene que ver con la capacidad de ver portería en sus inicios. Desde Fernando Morientes en la campaña 2006-2007, ningún jugador había conseguido anotar siete tantos en sus primeros once partidos como valencianista. Con el doblete de ayer de Cavani, que pudó aumentar de convertir las ocasiones que tuvo, el ariete alcanzó esos registros. En su momento, el delantero de Sonseca marcó ocho en esos primeros once encuentros. Hace unas semanas, el Matador había conseguido igualar otro dato del propio Morientes, el de haber hecho cinco goles en sus primeros ocho partidos con la elástica che.

Pese a sus 35 años y una dilatada trayectoria, Cavani sigue con mucho hambre. Así lo reconoció en la entrevista en Deportes COPE Valencia durante la Supercopa de España: "Mientras me ponga los botines con ganas de jugar a fútbol mantendrá siempre la ilusión de ese niño. Hay quien te dice cómo jugar y qué no puedo hacer, pero mi forma de divertirme es dándolo todo. El día que físico no me deje, tendré la humildad para reconocerlo". Un Edinson Cavani que es muy consciente de esa citada ilusión de la gente: "Había algo que me llamaba y no era ni el director deportivo ni el técnico. Había cosas que me tocaban cuando escuchaba la palabra “Valencia”. Uno siempre recuerda jugadores que han pasado por aquí, uruguayos, argentinos… El Valencia CF tiene títulos en su vitrina y es una afición a la que le gusta mucho y vive mucho el fútbol".

Otro récord vinculado a la entidad de Mestalla es el del promedio de goles por minuto. Cavani se sitúa el tercero con un gol cada 107 minutos, por detrás de Mundo (101) y Badenes (94), según datos de Ciberche. Cifras que podría mejorar en los próximos partidos ligueros ante la UD Almería y el Valladolid, donde el Valencia CF necesita de sus tantos para salir de la situación clasificatoria.