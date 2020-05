Los números cantan: tres veces más puntos en casa que fuera

El Levante UD debe decidir en los próximos días si aplaza las obras de remodelación del Ciutat de València y juega en su estadio seis de los últimos once partidos de LaLiga o los disputa como visitante. Y jugar fuera de casa no se le da nada bien al Levante UD, pese a que no habrá público en las gradas.

El club valenciano puso en marcha el pasado mes de marzo las obras para instalar la nueva cubierta en el Ciutat de València, pero el hecho de que se necesiten unos cuatro meses para acabar la instalación provoca que el Levante se plantee jugar fuera de casa lo que resta de temporada y tener así el campo listo para el curso 2020-21.

Bardhi y Koke en el último Levante UD-Atlético

La principal alternativa que maneja el presidente Quico Catalán, y que debería contar con el visto bueno de LaLiga, es jugar en un campo neutral lo más cercano posible a València, porque otra de las posibilidades que contempló es jugar en el campo del rival, pero el entrenador Paco López declaró esta semana que espera que eso no ocurra, ya que el vestuario está claramente en contra.

En caso contrario, si al final decide posponer una obra que también está pendiente de que los distintos proveedores puedan suministrar a tiempo el material necesario, el Levante aplazaría por segundo año consecutivo uno de sus proyectos principales, ya que la cubierta debía haber sido colocada en el verano de 2019.

El Levante UD encadena 29 partidos a domicilio seguidos encajando gol

El Levante UD, sin embargo, también valora cómo le puede afectar jugar fuera de casa los once partidos, ya que se ha mostrado mucho más vulnerable cuando ha jugado lejos de su estadio esta temporada y, de hecho, ha perdido los cincos partidos que ha jugado como visitante en este 2020.

El equipo valenciano ha sumado en el Ciutat de València 24 puntos, mientras que lejos de su estadio ha obtenido solo nueve, gracias a tres victorias, y ha perdido sus otros once encuentros como visitante.

Además, el Levante UD acumula su peor racha histórica como visitante al encadenar 29 partidos seguidos en LaLiga en los que al menos ha recibido un gol.

El calendario del equipo de Paco López como local, además, es muy duro, ya que los equipos que deberían desfilar todavía por el Ciutat de València son el Sevilla, Atlético de Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Athletic de Bilbao y Getafe.