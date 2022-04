Llora Morales, llora el Levante UD

El Sevilla volvió a ganar lejos de su estadio después de más tres meses tras imponerse por 2-3 al Levante, un triunfo que permite al cuadro andaluz acercarse más al objetivo de jugar la próxima edición de la Liga de Campeones y que aleja un poco más a los valencianos del sueño de la permanencia.



Mucho había en juego sobre el césped del 'Ciutat de València' y ambos equipos pronto mostraron sus cartas. El Levante apostó por un juego de contención buscando el desborde de Morales como su principal argumento ofensivo, mientras que el Sevilla tiró de posesión y volcó su juego por la izquierda donde el Tecatito ponía en apuros a la zaga local.

Las lágrimas de Morales.

Mucho más que un deporte.#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/renJ7zqZxA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 21, 2022



Así, al cuarto de hora, el partido entró en una fase frenética en la que se marcaron tres goles en poco mas de diez minutos. Ocampos, en una acción personal, se sacó un complicado centro al segundo palo donde el Tecatito le ganó la partida a sus dos marcadores para cabecear a placer el 0-1.



La reacción del cuadro valenciano fue inmediata. A los 16 minutos marcaba Rober Pier en una acción en la que parecía estar en fuera de juego pero en la revisión, el VAR detectó unas manos previas de Diego Carlos y tras visionar el propio árbitro la jugada decidió señalar el penalti. Morales no falló, pese a que Bono llegó a tocar el balón, para subir el empate.



Sin apenas tiempo para saborear la igualada, el Sevilla asestó un nuevo golpe al Levante. De nuevo Ocampos servía a corazón del área donde Tecatito aprovechó que su mal control despistó a su marcador y al portero para marcar el 1-2 y firmar su primer doblete en la Liga española.



Incrementó la intensidad el Levante tras el paso por los vestuarios. El Sevilla ya no jugaba tan cómodo y la presión alta de los locales ponía en apuros a la zaga andaluza, casi inédita en el primer tiempo.

Tecatito fue un quebradero de cabeza para la zaga granota





Lopetegui se desesperaba en el banquillo y Bono salvaba con el pie el empate a tiro de Melero. Había partido. El encuentro se convirtió en un intercambio de golpes, con claras ocasiones en ambas áreas.



Acuña, tras perder el balón en el área ante Radoja agarró claramente al centrocampista local y el árbitro señaló un nuevo penalti, quinto que le pitan al Levante en sus dos últimos partidos como local, pero en esta ocasión Morales envió su lanzamiento fuera.



El meta Cárdenas mantuvo al Levante en el partido con dos espectaculares a remates de cabeza de Ocampos y Rafa Mir. Lisci tocó a arrebato desde el banquillo con un triple cambio y poniendo a dos delanteros más como Soldado y Cantero. Sin embargo, el Sevilla lo frenó en seco. Koundé cabeceó en el primer palo un saque de esquina para poner el 1-3 y la puntilla al partido en el minuto 83.

Morales marcó de penalti en el primer tiempo



No se rindió el Levante y tiró de casta y pundonor. Soldado a punto estuvo de equilibrar el partido en apenas dos minutos. Primero redujo diferencias, tras culminar un contragolpe guiado por Morales, y poco después pudo empatar tras rebotar en él un saque del portero Bono que salió fuera igual que podía haber acabado dentro. No había tiempo más. Morales desconsolado lloraba al final del partido.



Ficha Técnica:



2. Levante: Cárdenas, Son, Vezo (Saracchi, m.77), Postigo (Duarte, m.39), Rober Pier, Miramón (Cantero, m.77); Pepelu, Radoja, Melero (Bardhi, m.66); Dani Gómez (Soldado, m.77) y Morales.



3. Sevilla: Bono, Navas (Montiel, m.56), Kounde, Diego Carlos, Acuña (Augustinsson, m.84); Jordán (Delaney, m.56), Rakitic, Ocampos, Papu Gómez (Oliver, m.72), Tecatito Corona y En-Nesyri (Rafa Mir, m.72.



Goles: 0-1, m.14: Tecatito Corona. 1-1, m.22: Morales, de penalti. 1-2, m.27: Tecatito Corona. 1-3, m.82: Koundé. 2-3, m.87: Soldado.



Árbitro: Díaz de Mera (C. Castellano-Manchego). Amonestó por el Levante a Pepelu y por el Sevilla a Jordán, Acuña, Rafa Mir y Montiel.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga Santander disputado en el estadio 'Ciutat de València' ante espectadores. Realizó el saque de honor Francisco Fenollosa, presidente de honor del Levante UD, por su 90 cumpleaños.