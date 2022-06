Lim elige a Gattuso para el banquillo

A falta de la firma del nuevo contrato, que se producirá en València, Gennaro Gattuso se convertirá en los próximos días en el entrenador del Valencia CF. El técnico italiano, representado por Jorge Mendes, tiene un acuerdo con Peter Lim para firmar dos temporadas en la entidad de Mestalla. Tal y como informamos anoche en El Partidazo deCOPE, tan solo faltaba el encuentro, cara a cara, con el máximo accionista para sellar el acuerdo. El Valencia CF ya ha elegido a su próximo entrenador: Gennaro Gattuso.

En su etapa en Florencia



Hay que poner en situación. Porque Gattuso no cae del cielo. Al técnico italiano, lo representa Jorge Mendes y ya advertíamos semanas atrás, del protagonismo que iba a cobrar una vez más, el agente portugués. Una relación, Mendes- Gattuso, que fue protagonista del último equipo en el que estuvo el italiano, y en el que tan solo duró, 25 días. Gattuso rompió con la Fiorentina por, según informan desde Italia, el intento de intermediación del agente portugués, en varias incorporaciones.

De hecho, Mendes también se encuentra en estos momentos en Singapur. Planificando con Lim, Gattuso e incluso Sean Bai (director general interino), todo lo que está por venir en materia deportiva: principalmente salidas y, vamos a ver, qué posibles llegadas. Teniendo en cuenta la deficitaria economía del club (necesidad de venta en torno a 70 millones de euros) y la ausencia de inyección económica por parte de Lim, con pocas expectativas en este asunto.

Lim y Mendes



La primera ficha que ha movido Mendes en el club, ha sido en el banquillo. A pesar de tener contrato en vigor, ya os contamos que la relación con Bordalás, estaba rota por las dos partes y todo quedaba emplazado, a un cara a cara con el técnico alicantino para separar sus caminos. Tal es así que, a principios del mes de abril, Peter Lim mandó a su gente de Meriton a Milán, a tener una primera toma de contacto con Gattuso para saber, de primera mano, si estaría dispuesto a dirigir al equipo. Desde ese momento, Gattuso ha estado en contacto con Mendes y Lim, a la espera del encuentro de hoy.

Tal y como contamos en El Partidazo de COPE, José Bordalás no ha tenido ningún tipo de comunicación por parte del club, acerca de su futuro. Al técnico alicantino no se le trasladó la consulta deportiva en torno a la contratación de Hugo Duro ni cualquier otro tipo de planificación de cara a la próxima temporada. Sin relación con el Valencia CF desde el último partido de Liga en Mestalla, Bordalás estaba a la espera de una llamada que todavía no ha llegado para reunirse con el club. De hecho, según apuntan los compañeros del Diario AS, Sean Bai se habría dirigido a él, con un mensaje a través del teléfono móvil del delegado del equipo. El todavía entrenador del Valencia no esperaba estas formas ni este desenlace.





Esa llamada tiene que suceder de inmediato. Sean Bai, correa de transmisión de Lim con València, regresará este jueves de Singapur con su primer cometido por hacer: reunirse con Bordalás y sus agentes para resolver su contrato, previo pago de una indemnización de 700.000 euros brutos. El técnico alicantino cerrará su etapa en Mestalla con el cariño de buena parte de la afición, finalista de Copa y noveno en Liga.