Lim dibuja el futuro Valencia CF a través de una revista

A falta de comparecencias, de explicaciones, de disculpas y de autocrítica, los aficionados del Valencia CF deberán conformarse, por el momento, con una revista como mensajera de las noticias del futuro de su equipo. Batzine, tal y como explica en su propia web, es una revista para seguidores del conjunto che, autorizada por el propio club, que publica noticias del equipo en inglés "para llegar a un mayor número de seguidores. Apoyada por el Valencia CF que trata de expandir su marca global de club y de ciudad. Está producida y desarrollada por una agencia de contenidos radicada en Singapur". Vamos, una publicación muy cercana al accionista mayoritario del club, Peter Lim, con menos de 600 seguidores en Twitter.

El último artículo publicado no tiene ningún tipo de desperdicio. Es una concluyente declaración de intenciones de hacia dónde se dirige el Valencia CF, cuyos dirigentes aún no han abierto la boca después de haber asistido a una hecatombe de temporada mayúscula. De hecho, el titular no deja lugar a las dudas: "Cuatro lecciones para una temporada turbulenta del Valencia CF".

A mad, mad season has ended for @valenciacf_en ��. What can the team learn for next season?



Our review right here ��