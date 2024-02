El Levante UD pide más tiempo para pagar a jugadores y empleados

La caja del Levante UD está al límite. Sin el acuerdo cerrado todavía entre la Fundación del Levante y Pepe Danvila, el club granota ha pedido otro esfuerzo más a todos sus trabajadores. La plantilla tiene varios pagos pendientes y, según ha sabido Deportes COPE Valencia, el Levante UD ha negociado un aplazamiento del dinero adeudado y que lo cobren en los próximos meses de forma escalonada. Los jugadores cobran de forma habitual la mitad de su ficha anual entre diciembre y enero, pero en esta ocasión tendrán que esperar más tiempo para ingresar buena parte de su salario. Así, el club que preside Pablo Sánchez dispone de más margen para poder hacer frente a los distintos pagos que tiene hasta el próximo 30 de junio de 2024. Con una deuda total de 107 millones de euros, Danvila ha explicado varias veces que la cantidad urgente a la que debe hacer frente el club oscila entre los 20 y los 25 millones de euros.





Danvila, que ya inyectó 10 millones de euros en octubre de 2023 “sin ninguna garantía”, como confesó en una entrevista en COPE en diciembre de 2023, negocia los últimos flecos con la Fundación para aportar otros 13 millones de euros. Sin embargo, el tiempo pasa, la Fundación sigue sin definir su postura y el club no ha podido hacer frente a sus obligaciones de pago y sólo la inyección de Danvila ha salvado al club de un problema mucho mayor. No son los jugadores, lógicamente, los únicos afectados. Agentes, clubes, proveedores… y empleados. Los trabajadores del Levante UD todavía no han cobrado a 7 de febrero la nómina de enero. La dirección del club del Ciutat de València, según ha sabido COPE, ha trasladado a los empleados que en apenas unas horas cobrarán su salario mensual correspondiente al primer mes de 2024.