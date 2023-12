Danvila: “La Fundación tendrá el 10 de enero una respuesta con la solución al problema”

La situación de Javi Calleja

Calleja está haciendo un equipo bueno, con posibilidades y está fortaleciendo mentalmente al equipo. Tiene variedad en ataque que no tuvo el año pasado. Lo va a sacar. Creo que lo va a sacar. Calleja puede estar tranquilo. Va a continuar, está haciendo un buen trabajo. Hay jugadores que tienen que asumir su responsabilidad y tenemos que ser conscientes de que competimos todos.

El plan de viabilidad de Danvila

Estamos en plena negociación constante. Para que no hubiera ninguna duda se ha hecho una inversión de capital para sostener la caja del Levante UD. Podemos terminar la negociación con Bravo CAPITAL (Gedesco) en enero de 2024. Estamos trabajando con el nuevo estadio y la nueva ciudad deportiva. Ahí es donde puede estar la clave para dar estabilidad al club.

¿Por qué lo hace? Se juega el patrimonio, sufre con el equipo…

Aquí uno las dos cosas que más me gustan en la vida: soy un loco del fútbol y un amante de los negocios. El hecho de apostar por el Levante UD es por responsabilidad. Soy muy buen amigo de Quico Catalán. Se ha dejado la vida en este club y no salió bien la última etapa. Yo estaba en el consejo y a mí no me salieron bien las cosas. Yo entro porque creo que es una injusticia que se vayan al garete 14 años de trabajo por una mano (el penalti de Rober Pier en la final por el ascenso), no era justo. Hay capacidad e ilusión.

Las líneas maestras del proyecto Danvila

Estoy en disposición de dar una información definitiva al Consejo el 10 de enero y la Junta sería el 19 de febrero. De los 10 millones de euros que deposité se han consumido 7,8 millones. El club tiene más argumentos, no sólo vive de mis ingresos. Vamos a dar en enero una solución definitiva. Con Bravo Capital soy muy optimista. Estuve reunido con el director general recientemente, empecé a negociar esta semana y las negociaciones han ido en buena dirección. Podemos llegar a un acuerdo en este mes de enero. Estimo que se necesitan otros cinco millones de euros y creo que llegaremos a estabilizar el club para tener el aire para afrontar el año. Lo salvamos y llegamos al 30 de junio de 2024. La Fundación tendrá el 10 de enero una respuesta con la solución al problema. De hecho, el problema ya lo estamos solucionando porque todo el mundo está al día. Estamos cumpliendo el plan de pagos que tenemos con todos los acreedores. La premisa de este acuerdo es proteger las acciones de la Fundación al máximo. Vamos a comprar el 30 por ciento para que la Fundación tenga el otro 30%. Inicialmente sin ampliación de capital.

La Fundación del Levante UD

El fútbol se está convirtiendo en una competición no solo en el terreno de juego. Necesitamos ser competitivos en todas las áreas. Incluso en los accionistas, porque el hecho de tener accionistas de gran calado y con potencial inversor te marca la diferencia. En Segunda puedes tener hasta 10 millones de ingresos por televisión, pero lo que marca la diferencia con los ingresos que no son fútbol. Necesitamos profesionalizar todas las áreas del club.

Estadio y nueva ciudad deportiva de Nazaret

Tenemos fondos de CVC para gastar y si tienes una empresa que te puede patrocinar el estadio por qué no lo vas a realizar. Pero para hacerlo tienes que 'vestir el santo'. Tenemos ya la licencia de la ciudad deportiva. En un mes o dos podremos decir qué vamos a hacer en la ciudad deportiva. Se va a realizar porque va a generan un ingreso indirecto al club muy importante. El Ayuntamiento de València nos va a ayudar como ayudará al Valencia CF. Es colaborador. Le estamos dando una vuelta. Tenemos que intentar generar ingresos con la ciudad deportiva.

El mercado de invierno, el futuro de Buba, Campaña y Vezo

La oferta de 2 millones (por Buba) no se ha confirmado. Si hubiéramos tenido una oferta en firme, nos lo hubiéramos planteado. Con Vezo, salvo que me diga lo contrario Felipe, no tenemos un acuerdo de renovación. Acaba la temporada y termina. Campaña está a tope entrenando con el equipo, es la decisión de Felipe y Calleja y tenemos que ver el movimiento del mercado de invierno. Desconozco si el club tiene espacio para José Campaña en el fair play financiero. Será difícil que haya alguna venta en el mercado de invierno. Lo veo complicado. No veo movimiento en el mercado.