El Levante UD de Nafti no arranca

El Zaragoza y el Levante reafirmaron la falta de puntería con la que han iniciado la presente temporada y por segunda semana se quedaron sin marcar para firmar una igualada que deja a medias las aspiraciones de ambos conjuntos.



Tal y como le sucedió a aragoneses y valencianos en su debut en el curso terminaron su duelo de la segunda fecha con empate a cero. Ni el cuadro aragonés, superior en la primera parte, ni el Levante, mejor en la segunda, fueron capaces de romper la sequía.



Empezó muy bien el equipo zaragocista dominando a su rival y llegando con facilidad al área visitante con Bermejo por la banda derecha llevando el peligro, teniendo la primera ocasión de inaugurar el marcador el equipo maño en el minuto 5 desbaratando el peligro Cárdenas frente a Vada que a bocajarro no supo batir al portero levantinista.



El Levante estuvo fuera del partido en los primeros veinte minutos del encuentro, y en el 13 otra vez el Zaragoza tuvo otra ocasión con una gran disparo de Fran Gámez que Cárdenas tuvo que atajar el fuerte disparo del defensa zaragocista.



El Zaragoza no dejó de insistir buscando el primer gol y volvió a tener una nueva oportunidad por medio de Bermejo, que tras recoger el balón en una mal rechace del portero rival, y desde lejos con la portería vacía envió el balón alto el delantero maño.



En el ecuador de la primera parte el Levante se quitó el fútbol axifisiante del Zaragoza y éste se tomó un respiro entrando el partido en una fase más tranquila y de más de quilibrio, sin tantas ocasiones de gol sobre todo del equipo local que ya llegó màs por la parte izquierda, poero con menos peligro al estar más seguros los defensas del equipo valenciano.

El Levante tuvo una ocasión peligrosa para batir a C. Alvarez, en el minuto 41 en un cabezazo de Alex Muñoz que salió junto al poste izquierdo de la portería local, cogiendo desprevenidos a los defensores locales.



Con la entrada de Campaña en el inicio de la segunda parte el Levante controló mejor el centro del campo estando el partido más igualado y fue el equipo levantinista el que dominó y ya generó peligro otra vez con Alex Muñoz en el minuto 49 con un cabezazo que exigió intervenir a C. Alvarez en una gra estirada despejando el balón.



El Zaragoza también movió jugadores con la entrada de Mollejo y F. Serrano pero fue el Levante el que dominó y llegó con peligro al área zaragocista dando un susto Melero en el minuto 62 con un cabezazo que envió justo al poste izquierdo de C. Alavarez.



El partido entró en una dinámica abierta para ambos equipos y de gran intensidad y con llegadas a ambas áreas pasando a estar muy abierto. En una de las llegadas F. Serrano en el minuto 66 envió mansamente el balón a las manos de Cárdenas, para ser posteriormente De Frutos en el minuto 79 el que tuvo una buena ocasión de gol enviando el balón al larguero de la portería local.



Los últimos diez minutos fueron de ida y vuelta con ocasiones de peligro en ambas porterías siendo lo más destacado por medio de Giuliano en los minutos 89 y 95 por parte del Zaragoza y en el 91 por medio de Soldado en el Levante que pudieron haber inaugurado el marcador final.

Nafti y Carcedo se saludan antes del inicio del partido









-- Ficha Técnica:



0 - Real Zaragoza: C. Alvarez; Fran Gámez (Larrazabal, m. 82), A. Francés, Jair Jr, Chavarría; Manu Molina, Jaume, Eugeni (F. Serrano, m. 56); Bermejo (Mollejo, m. 56), Narvaez (Giuliano, m. 63) y V. Vada (Puche, m. 82).



0 - Levante UD: Cárdenas; Son, Rober Pier (Campaña, m. 46), Postigo, Ruben Vezzo, Alex Muñoz (Franquesa) m. 88); Pepelu, Iborra, Melero (De Frutos, m. 63); Cantero (Montiel, m. 69), y Wesley Marcos (Soldado, m. 69).



Arbitro: González Francés, Mostró tarjetas amarillas por parte del Levante a: Postigo,



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga SmartBank disputado en el estadio de la Romareda ante 17.418 aficionados. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex presidente J- A. Zalba, y por los abonados fallecidos recientemente.