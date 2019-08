"El Levante FS va en ascenso pero no siento presión"

P. ¿Cómo te encuentras en tus primeros días como nuevo entrenador del Levante FS?

R. Todo perfecto. Con muchas ganas de empezar. Estamos desde hace unos días planificando la temporadas desde el inicio y concretando los últimos flecos de la pretemporada que es lo que más nos preocupa a corto plazo.

¿Qué pensaste cuando recibiste la oferta del LUD Fútbol Sala?

Pude observar que era una oportunidad muy buena para crecer como entrenador. Dentro de la LNFS, el Levante FS tiene un proyecto muy atractivo. Creo que es un paso más a nivel individual y con muchas ganas de entrar en un club importante. La decisión de salir de Galicia la tengo, también, como un aspecto muy positivo sobre mi.

¿Qué objetivos tienes para la próxima temporada?

Lo que más me preocupa es no poder ver a los jugadores y no tener complicidad con ellos. Ese es mi gran objetivo inicial. Esto es primordial para ganar partidos y conseguir puntos. Creo que pensar en clasificaciones o en puestos es un error.

Después del gran papel que hizo el equipo la pasada campaña, ¿sientes algún tipo de presión?

La actuación del Levante FS la pasada campaña está ahí. Eso no va a cambiar. Desde la temporada que el equipo luchó por la salvación de la categoría y observando que el año pasado entraron entre los ocho primeros, solo puedo ver que este equipo va en ascenso pero ahora mismo no siento presión y el club no me ha exigido nada. Cada temporada es diferente y cada vez está más igualada. Los años son muy largos y ahora lo más importante es trabajar

¿Qué apoyo tienes por parte del equipo?

La respuesta que veo por parte del equipo es muy buena. El grupo tiene hambre de crecer como equipo, de ser un grupo fuerte de jugadores y la sensación es que tienen ganas de conocer el nuevo equipo técnico. Hay pocos cambios de un año a otro. He notado mucha cercanía. Es un grupo muy sano y esto es importante para conseguir los objetivos.

¿Tienes pensando en reforzar alguna posición del equipo?

Sí, mi idea es que sí. No depende de mi. Pero la idea es reforzar alguna parte del equipo. Estamos a la espera de poder oficializar algún jugador y también espero dar alguna oportunidad a jugadores de la cantera

¿Cuál es tu relación con la directiva?

Conozco a Manolo Bueno y tengo una buena relación desde hace tiempo pero de momento he tenido poco contacto. Tiene los objetivos muy claros. Lo que ha hecho este señor por el LUD Fútbol Sala es muy importante.

¿Cómo se define el Levante UD Fútbol Sala de Diego Ríos?

Tengo siempre un esquema táctico pero hay unos futbolistas y esto adaptarse a la plantilla y sacar un máximo rendimiento. Hay que ir poco a poco para que e equipo pueda crecer a nivel táctico.

¿Qué deseas para la próxima temporada?

Que nos respeten las lesiones. Vengo de una temporada que en este aspecto lo pasé mal y a partir de ahí, espero que todo se desarrolle como espero. Si esto funciona, lo haremos bien y nos los pasaremos genial.