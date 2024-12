Layhoon: "Si hay una oferta muy atractiva, seguramente Lim la estudiará"

La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, aseguró este jueves que Peter Lim, máximo accionista del Valencia, "no tiene ninguna prisa por vender", pero insistió en que "si llega una oferta atractiva, seguramente la estudiará".

Chan afirmó, en una rueda de prensa tras la junta de accionistas suspendida varias horas antes, que Lim "no habla de ese tema" con ella y que por ahora no ha "oído hablar de ninguna oferta que haya llegado al propietario", aunque cree que "si hay una oferta, dependerá de qué oferta sea"."El Peter Lim que conozco no vendería sus activos baratos. Es un punto de vista muy sincero. Lim nos pide que sigamos mejorando desde el punto de vista deportivo o financiero", indicó.

"El hijo del propietario está en el consejo de administración y el dueño no habla de ese tema conmigo", subrayó Chan, que dijo que desde la directiva saben que Lim les "apoya".

LAS OBRAS DEL NOU MESTALLA SE REANUDARÁN EL 10 DE ENERO

La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, afirmó este jueves que las obras del Nou Mestalla se retomarán el próximo 10 de enero y aseguró que la culminación del nuevo estadio "es muy importante para el club, no para Peter Lim".

Layhoon Chan reivindicó que "todo el mundo dice" que quieren "terminar el estadio porque beneficia a Peter Lim", pero recalcó que "quedarse en Mestalla ya no es una opción", porque no tienen "espacio para crecer" y que el gran beneficiado es el club no el máximo accionista.

"El Nuevo Mestalla ha pasado por muchos estudios, por muchos profesionales... quedarse en Mestalla ya no es una opción. Fue una decisión de hace 15 o 20 años", recalcó Chan, que insistió en que ha pasado "numerosos estudios".

"Se ha tardado pero vamos a completarlo. Estamos determinados y no es posible quedarse en Mestalla, porque fallarían todos los requisitos", subrayó la presidenta, que dijo que hay un acuerdo para que "el club termine el estadio con FFC".