Laura Gil: "Este Eurobasket va a merecer la pena"

Laura Gil (Murcia, 29) ya ha ganado los Eurobasket de 2013, 2017 y 2019 y sin embargo se muestra igual de ilusionada. Una lesión le impidió jugar el tramo final de temporada en su primera temporada en Valencia Basket y por eso tiene especiales ganas de que comience esta cita en la Fonteta este jueves (21 horas) frente a Bielorrusia. En plena burbuja atiende a Los Lunes al VAR de COPE Valencia.

¿Nervios?

Están siendo unos días un poco complicados, pero poco a poco vamos encontrando el camino.

AlbaTorrens y Tamara Abalde han dado positivo

Están cada vez mejor. Es la mejor noticia que podíamos tener. El miércoles hay que dar la lista final y esperando los resultados de los test.

Coronavirus

Estamos en una burbuja, sin apenas contacto con el exterior. Hemos hecho todo lo que debíamos, pero hay sitios a los que no se llega. Hoy hemos hecho PCR y hemos dado todas negativo.

Vacunadas

Nos han puesto la primera dosis.

La murciana lleva un año en València



Ganas por volver tras la lesión

´Fue un final de temporada durillo a nivel personal. Con muchísimas ganas de que llegue el 17, que sea en la Fonteta y disfrutando del baloncesto.

A por el póker de Eurobasket

Cada competición es distinta. Ya tengo cierta experiencia. El equipo es diferente. Hay nervios de los buenos, de los que suman y con muchísimas ganas. Va a merecer la pena.

Estudiante de grado de psicología

Me lo he tomado con bastante calma. Con 29 te das cuenta de que la carrera deportiva se va acortando, pero todavía me quedan un par de anitos.