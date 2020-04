Las cuatro reglas básicas para llegar al Maratón Valencia

Aunque todavía quedan meses por delante, el reto de acabar un maratón no es cosa de unas semanas. Se necesita invertir varios meses de trabajo y el hecho de no poder salir a correr durante este confinamiento está poniendo a prueba el estado de forma de muchos corredores. Por eso, José Garay, entrenador de CA Serrano y director de los planes de entrenamiento digitalizados del maratón de València, recomendó realizar en casa trabajos de alta intensidad por intervalos para no perder forma y poder reanudar la actividad física de la mejor manera posible después del confinamiento por el coronavirus.

Esta recomendación se produjo durante el encuentro virtual “ConexiON Valencia Maratón” organizado por el maratón valenciano con la intención de orientar a los corredores y atender a las dudas creadas por esta situación de incertidumbre para los deportistas. El entrenador indicó que no se puede estar sin realizar ninguna práctica deportiva durante los dos meses que va a durar el confinamiento total y que para ello se debe realizar un entrenamiento de mantenimiento.

“Para que nuestro organismo esté lo más preparado posible me basaría en cuatro aspectos: salir del confinamiento con el mismo peso que teníamos al principio, trabajar aspectos importantes de la estructura muscular, ejercitar la capacidad cardiovascular y también la movilidad articular, la flexibilidad y la elasticidad”, explicó Garay en unas declaraciones recogidas por EFE.

El Maratón adelantará los 20.600 euros recaudados a 'Save the Children'

Añadió que si no se dispone en casa de una bicicleta o una cinta el entrenamiento, lo que se debe realizar es trabajos de alta intensidad por intervalos, ya que así también se metaboliza grasa y este ejercicio ayuda a que no haya oxidación. “Se debe entrenar cinco o seis días con mucha tranquilidad y serenidad dedicando tres días a la semana a trabajos de alta intensidad por intervalos y dos días a la semana a trabajo de tonificación muscular y flexibilidad”, concluyó.

Maraton Solidario

Además, el maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP ha anunciado este lunes que se ha unido al programa impulsado por 'Save the Children’ y adelantará los 20.600 euros ya recaudados de la aportación solidaria de la próxima edición de la prueba valenciana para ayudar a los más necesitados en esta crisis por el coronavirus.

La ONG ‘Save the Children’ es la entidad solidaria escogida por el maratón valenciano en su edición del próximo diciembre para dirigir la aportación de tres euros que han hecho casi 7.000 de los corredores inscritos para la cita organizada por la SD Correcaminos y el ayuntamiento de València, según ha informado la prueba en un comunicado.