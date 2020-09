Motivos de su salida

“El Valencia CF no está atravesando un momento fácil. Estaba claro que el club estaba dando salida a muchos futbolistas. No sé si querían terminar con un ciclo que fue ganador y empezar algo nuevo”. “Entendí que era el momento para mí de seguir mi camino, buscar un nuevo reto y dar un paso hacia adelante”.

El Leeds United

“Me gustó la idea de cambiar de Liga, volver a la Premier y trabajar con un gran entrenador como es Bielsa. Me he reunido con Víctor Orta y me parece un profesional serio y preparado y muy bien rodeado. Solo con el entrenador que tiene ya es algo muy claro en ese aspecto. Estos últimos años en Valencia, el hecho de haber sido uno de los capitanes, acabas viviendo muchas situaciones extra futbolísticas, problemas tan problemas… y tenía ganas de vivir al fútbol y pensar en fútbol. Es un paso acertado por mi parte”. “Estoy muy contento, muy feliz y siempre le desearé lo mejor al Valencia CF”.

Rodrigo se despide de Mestalla durante un partido

La gestión del Valencia CF

“Yo siempre he tenido una actitud de respeto en mis seis años en Valencia. Las cosas que están haciendo hablan por sí solas. No vengo aquí para darle palos a nadie porque le estaría haciendo un flaco favor al Valencia CF”. “Yo solo quiero que el Valencia CF vuelva a estar arriba, vuelva a ser un equipo campeón. Que vuelva a existir ese vinculo grande entre la aficionado, el club… ojalá que se den cuenta”.

Haberse retirado en el Valencia CF

“En el fútbol es muy complicado hablar de eso. Me quedan unos cuantos años de fútbol y la vida puede cambiar muy rápido. Es difícil hacer planes a largo plazo. Sinceramente, habría sido un placer y un honor vestir la camiseta del Valencia CF muchos años más. He tenido un comportamiento muy profesional y de cariño verdadero y de respeto hacia el club. Me quedo con eso. Me emociona mucho las muestras de cariño que han tenido los amigos, los aficionados que dejo en Valencia. Es algo que cualquier futbolista sueña y desea. Conquistar con trabajo duro y esfuerzo el cariño y el respeto de la gran mayoría de los que aman el Valencia CF”.

Su despedida

“No puede haber público, no podemos hacer otras cosa que buscar estar alternativas tecnológicas para despedirnos. Estoy contento con ella, ha sido muy sentida. El mayor regalo que tengo de esos seis años, es ese cariño y respeto de las personas. He dado un rendimiento deportivo muy bueno. Pero el mayor trofeo es ese cariño y ese respeto. El día de mañana, cuando vaya por Valencia la gente me recordará como alguien que ayudó al Valencia CF”.

Gradas vacías en Mestalla y Rodrigo en primer plano

Dolido por la situación del club

“Claro que sí. Es una pena ver el momento por el que atraviesa el club y la desconexión con la gente. Por supuesto que me da pena. Cuando ganas un título, realmente te das cuenta de la importancia que tiene el club en la vida de las personas. Obviamente me da pena y espero que el Valencia CF vuelva a recuperar eso y pueda estar arriba”.

Caso Ferran y Parejo

“No he hablado con Ferran. Cada uno piensa y dice lo que cree. Yo con Ferran no he tenido ningún tipo de problemas. Con Dani (Parejo) solo tengo buenas palabras. Siempre ha sido un ejemplo de buen profesional y un gran compañero conmigo y por lo que vi con todos. Un ejemplo de capitán y siempre tendrá mi amistad”.

Su mejor recuerdo: la Copa y la peluca

“Mi mejor momento ha sido sin duda la final de Copa. No por marcar, ni por el hat trick al Getafe CF. Sino por el hecho de pasar a la historia. Llevábamos mucho tiempo sin ganar y eso volvió a ilusionar. Y los jóvenes que no vieron a la generación del Doblete: Albelda, Baraja, Cañizares, Ayala… les sirvió para volver a disfrutar con el club”. “Y otro momento fue especial, el tema de la peluca. El día antes había ido al entierro y a la gente le unió, a todos los valencianistas que sienten al club. Y un homenaje a un personaje importante en la historia del club”.

Problemas en el club

“El tiempo desgasta. Han sido seis años, no fáciles. Cuando llegué a Valencia la situación no se dio, tuve lesiones. Luego dos años de cambios continuos de entrenadores, peleando por no bajar… En el Valencia CF se hacen complicadas. Este año, la marcha de Marce, de Mateu… grandes profesionales que nos habían hecho alcanzar un nivel muy alto. No podemos hacer otra cosa que ser profesionales y hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Son situaciones que acaban desgastando. El futbolista es persona. Ha sido el momento idóneo para salir y empezar algo nuevo”.

Rodrigo se abraza a Marcelino

Su relación con Marcelino

“Sigo teniendo una grandísima relación con Marcelino. Le hice una mención especial en la despedida porque así lo he sentido. No es algo que me preocupe mucho. No sé si afectó. En temporadas anteriores estaba inmerso en Champions y tenía otros objetivos e intentó mantener el bloque. Y el COVID ha afectado a nivel económico y el Valencia CF se ha visto inmerso. Será un cúmulo de muchas cosas. No creo que haya sido algo exclusivamente de la relación con Marcelino”.