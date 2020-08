Emocionante vídeo de despedida de Rodrigo

Hay formas y formas de despedirse de la que ha sido tu casa durante seis años y Rodrigo Moreno ha elegido lo mejor. Es habitual escribir unas líneas a través de las redes sociales agradeciendo los momentos vividos, pero es bastante inusual grabar un vídeo de algo más de dos minutos para hacer un repaso minucioso y cariñoso de todas las vicencias acaecidas desde 2014.

Desde su domicilio en Valencia, Rodrigo se dirige al sofá del salón, conecta la televisión y se proyectan imágenes que van desde su presentación junto a Amadeo Salvo y Rufete, a los éxitos y goles conseguidos en todo este tiempo, pasando por las lesiones y sinsabores que también han existido.

"Gràcies valencianistes" es el título del vídeo con el que el propio Rodrigo se emociona viéndolo. Tiene un recuerdo para todos los entrenadores que ha tenido, en especial hacia Marcelino García Toral. "Deseo ser recordado como una buena persona que ha querido defender siempre al Valencia CF", concluye el delantero que ha disputado 220 partidos como che en todo este tiempo.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee