Kiat Lim: “No pido confianza inmediata, pido comenzar de nuevo”

El nuevo consejero del Valencia CF e hijo de su máximo accionista Peter Lim, Kiat Lim, aseguró que el objetivo deportivo del equipo debe ser jugar cada temporada en Europa aunque dijo que debe estar supeditado al equilibrio económico.

“Nosotros, como club, siempre queremos jugar en Europa. Este es un objetivo común y una ambición de todas las partes involucradas. Hay que encontrar un equilibrio muy delicado entre las necesidades deportivas y económicas del club. Encontrar ese equilibrio no es fácil, pero es algo que todos estamos trabajando muy duro para conseguir”, señaló en una en tres vista con los medios del club.

“Además, para que podamos rendir constantemente a un alto nivel, primero se debe conseguir una estabilidad económica. No solo queremos una temporada en la que lo hacemos muy bien, y luego la próxima temporada no rendimos. Creo que eso no es lo que queremos, ya que después de todo somos un gran Club y queremos jugar en Europa de manera constante, año tras año. Para que eso suceda, primero tiene que haber estabilidad económica en el club”, insistió.

Lim reiteró el compromiso de su padre con el club. “Siempre ha estado comprometido con el club. Creo que todos pasamos por altibajos, pero su compromiso con el club nunca ha flaqueado. Creo que esto es muy evidente en el apoyo financiero que constantemente le ha estado dando al Valencia CF. Creo que se reiteró aún en el nuevo préstamo que le han concedido este año al Club. Incluso con el nuevo proyecto de Gattuso también. Y conmigo”, señaló.

Kiat Lim dijo que trabajará junto a la presidenta Layhoon Chan y que quiere involucrarse en el club y en su idiosincrasia. Además pidió “empezar de cero” y que los aficionados les juzguen por sus acciones a partir de ahora. “Espero que podamos mirar hacia adelante porque el futuro es lo que importa. De nada sirve indagar en lo que ha sucedido en el pasado (…) Entiendo que los últimos años no han sido fáciles y que se ha roto la confianza. No estoy pidiendo confianza, estoy pidiendo que veáis las decisiones que tomamos y a partir de ahí, adoptes tu propia decisión”, reclamó.

“Espero que podamos comenzar de nuevo y no estoy pidiendo confianza de inmediato, sino comenzar de nuevo”, apuntó Lim que enmarcó en el deseo de una mayor cercanía el regresar al número de acciones que hacían falta originalmente para asistir a la junta de accionistas en vez de las más de cinco mil que impusieron.

Además, también reconoció que la figura de Gennaro Gattuso es clave en el proyecto. “Definitivamente él es clave en este proyecto. Él es capaz de inspirar el respeto de los jugadores, el vestuario, los accionistas y yo mismo incluido. Estamos ilusionados con el resto de la temporada con él al mando. Es un gran entrenador, es el entrenador perfecto para liderar un equipo joven de cara al futuro”, concluyó.

Kiat Lim gana peso en el club