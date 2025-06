Josep Puerto: "Queda un largo camino, pero claro que sueño con repetir lo de 2017, el objetivo es ganar la Liga ACB"

Josep Puerto, capitán de Valencia Basket, bienvenido a Deportes Cove Valencia. ¿Cómo está? ¿Cómo está viviendo todo lo que supone ser valenciano, capitán y jugar una final?

Sinceramente, creo que hasta que no termine la temporada no voy a ser consciente de lo que estoy viviendo, especialmente estas últimas semanas. Pero bueno estoy intentando asimilarlo todo de la mejor manera posible y, especialmente, agradecido de tener la posibilidad de vivir esto.

Usted debutó en ACB la temporada anterior al título de liga, pero en aquel 2017 ya estaba en dinámica de primer equipo. ¿Qué recuerda de aquel día? ¿Cómo lo vivió?

Lo que más recuerdo es el ambiente que había en la Fonteta, era increíble y eso a mí se me quedó grabado especialmente. Con la edad que yo tenía, el objetivo entonces era mi objetivo y recuerdo que esa atmósfera que viví en las finales no la ha vuelto a vivir. Me encantaría volver a repetirla ahora que van a ser las últimas veces que estemos en la Fonteta.

No sólo en lo baloncestístico, esta temporada, para un valenciano, con todo lo vivido, no se va a olvidar, ¿verdad?

Sin ningún lugar a dudas ha sido un año muy difícil para Valencia y los valencianos. Como capitán y como representante del equipo, hemos intentado como equipo que la gente que que se vio afectada, ya sea de manera directa o indirecta por la DANA, que cuando viniese al pabellón o nos viera por la televisión, intentase olvidar un poco lo que tuviesen fuera, lo que les rodea. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible y ahora esperamos que en la final siga siendo así, que los afectados puedan olvidar un poco las desgracias sufridas.

Cuesta no establecer paralelismos con el 2017, Pedro en el banquillo, el Madrid que viene de decepción en la Euroliga, ustedes en la Eurocup... ¿Sueña con que acabe todo igual? ¿O va partido a partido?

Hombre, claro que sueño. Te diría que yo y todo el equipo. Al final, si no tienes objetivos o ilusiones para qué para qué hacer las cosas. Entonces claro que nuestro objetivo es ganar la Liga, es el sueño de todos, también somos conscientes de que va a ser muy difícil y que el Madrid es el favorito. Pero eso no significa que no se lo vayamos a poner muy difícil y vamos a luchar hasta el final.

Se ha llegado a visualizar como Rafa Martínez y Sam Van Rossom, levantando el título en 2017?

No, tan lejos no he ido. Como he dicho antes, soy consciente de que enfrente tenemos un rival muy difícil, que no es un partido, es una serie a cinco. Queda aún un largo camino por recorrer y tan lejos no he llegado.

Hay muchas claves cuando te enfrentas al Real Madrid, el ritmo, el listón defensivo, ¿qué es en lo que cree que tienen que ser muy constantes y fuertes?

Para mí la clave va a ser el ritmo. Tampoco es realista pensar que vamos a jugar todos los minutos a nuestro ritmo, obviamente sería lo ideal pero va a ser muy difícil. Cuanto más minutos podamos jugar a nuestro ritmo, mejor. Creo que el factor diferencial, te diría, es la capacidad que podamos tener de implementar nuestro estilo, nuestro ritmo, cuantos más minutos. Al final, tenemos que ser conscientes de que vamos a jugar momentos en los que no vamos a estar cómodos. Vamos a intentar hacer el mejor baloncesto posible en esos momentos, pero al final cuando brillamos y cuando jugamos, cuando estamos cómodos y las cosas fluyen es cuando tenemos nuestro ritmo, nuestro estilo. Esa va a ser la clave.

¿Le preocupa el arbitraje? Ha habido mucha polémica en la semifinal entre el Real Madrid y UNicaja Málaga...

Sinceramente no. Creo que los que tenemos experiencia en la ACB, que somos prácticamente todos, sabemos lo que es enfrentarse al Real Madrid. Tenemos que ser ya conscientes de ello y espero que los árbitros intenten hacer el mejor trabajo posible, que imagino que no será fácil pitar una final ACB. Yo confío en que son gente muy profesional y no creo que haya ningún problema.

Josep, la última. ¿Qué le dice a tu gente, a la Gent Taronja?

Les digo que disfruten, vamos a darlo todo. Iba a decir que vamos a intentar jugar cuantos más partidos posibles en la Fonteta, pero no, si podemos jugar sólo uno y ganamos, mejor. Así, que disfruten de la Fonteta y de la final, que es algo muy difícil de conseguir.

Que disfruten y que aprieten, ¿no?

Así es.

Que disfrute usted también de su primera final ACB...

Muchas gracias.