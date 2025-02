Josep Puerto: "En la copa tuvimos una actuación decepcionante, no estuvimos a la altura"

El Valencia Basket está con casi toda la plantilla esparcida por el mundo con los respectivos compromisos de sus selecciones en esta ventana FIBA. Josep Puerto y Xabi López-Arostegui son los internacionales españoles. También fueron llamados anteriormente Jaime Pradilla y Sergio De Larrea, pero, ambos lesionados, están recuperándose en la Fonteta. El equipo de Scariolo, ya clasificado para el Eurobasket del verano, perdió el jueves en Letonia y encara el último compromiso ante Bélgica el domingo en León. Nada más aterrizar en suelo nacional, COPE ha hablado con el capitán taronja, Josep Puerto.

Josep, buenas tardes, ¿recién aterrizados?

Sí, recién aterrizados.

¿Ha sido un viaje durillo, estaba muy mosca, Scariolo después del partido del jueves?

Bueno, al final es verdad que es un partido que ya no cuenta para la clasificación, entonces imagino que desde su perspectiva pues lo va a usar para probar cosas nuevas, entonces creo que tampoco hay que dramatizar con un mal partido o hacer conclusiones.

En lo personal, para usted, casi 15 minutos más con la Selección, que es un orgullo, ¿no?

Sí, al final de todos los minutos que pueda sumar con la Selección es bueno para mí, para ir ganando experiencia, para ir ganando aprendizaje y, por esa parte, muy contento.

¿Y cómo estaba Guillem Ferrando, que es buen amigo suyo y es otro canterano taronja que debuta con un Scariolo?

Imagino que muy contento, ¿no? Porque esas situaciones son únicas y la verdad es que con el equipo que hay, que es un equipo muy joven, ha sido una muy buena oportunidad para él.

A los debutantes, ¿les toca pagar algo o qué?

Sí, bueno, en principio no depende de si debutas o no. Si es tu primera vez en la ventana, te toca pagar nada más una cena.

¿Les toca estirarse mucho o no? ¿Eligen sitios caros o ahora que no están los Gasol y compañía es todo más asequible?

Yo no soy el que elige, entonces tampoco lo puedo decir. Pero bueno, donde vamos donde digan.

Han dado mucho que hablar las declaraciones de Xabi López-Arostegui sobre la poca presencia de españoles en la ACB. Entiendo que usted estará de acuerdo, ¿no?

Sí, totalmente. Y es más, es una tendencia que desde que soy profesional creo que ha ido a más. Cada vez hay menos españoles en equipos importantes e incluso hay equipos que casi que no tienen nacionales. Así que totalmente de acuerdo con lo que dijo él y es una tendencia que me parece que va a más.

En Valencia Basket, afortunadamente, están Pradilla, De Larrea, López-Arostegui y usted con un papel protagonista y en un equipo puntero... Le voy a preguntar por la Copa. No sé si este tiempo con la selección le ha venido bien o no. ¿Ha podido evitar darle vueltas de vez en cuando en la habitación?

Es un poco raro, porque al final creo que la actuación que tuvimos en la Copa fue decepcionante y eso de acabar y no ver a tus compañeros en los entrenamientos... no sé cómo lo plantearán la semana que viene. Creo que debería de analizarse y deberíamos ver qué salió mal y qué deberíamos haber hecho mejor. Pero definitivamente es un poco rara la situación esta de acabar de jugar un partido tan importante que no estuviéramos a la altura y no vernos hasta dentro de más de una semana.

¿Usted ha encontrado una explicación, una justificación a esa imagen decepcionante que comenta?

Es verdad que en las últimas semanas ya nos estaba costando jugar a lo que veníamos jugando todo el año. Tal vez en el partido de la Copa se dio más claro, pero bueno, ya te estoy diciendo que teníamos una dinámica que no era la mejor.

¿Y usted? ¿Estaba bien?

¿En la Copa?

Sí, en la Copa. Físicamente. Nos extrañó no verle jugar más, tan sólo once minutos, seis minutos menos de lo que promedia en ACB, y, además, acertó los dos triples lanzados... por si hubiera tenido algún problema.

No, no, estaba perfectamente. Al final, bueno, los entrenadores toman decisiones y no pende de mí. No pienso por qué fue más, por qué fue menos. Lo que dependía mí era jugar lo mejor posible cuando estuviera en la pista, que es lo que intenté hacer y ya está. Son decisiones que tomaron los entrenadores y que luego tienen que analizar.