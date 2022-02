Jorge López: "Mi salida de Ucrania ha sido como una película"

Jorge López, ex futbolista y director deportivo del Valencia CF, desde diciembre ocupaba el cargo de director de la Academia del FK Kryvbas ucraniano y ha tenido que huir de allí tras la invasión rusa. Relata en Los Lunes al VAR de COPE Valencia con todo detalle por lo que ha tenido que pasar en estas últimas horas

¿Cómo la ha vivido?

Ha habido momentos en los que lo he pasado mal. Realmente han sido dos días, porque el primer ataque fue la madrugada del jueves y yo conseguí salir el sábado a las nueve de la mañana por la frontera de Rumanía. Esas horas sí que fueron complicadas. Es una auténtica barbaridad lo que está pasando. Están bombardeando y destrozando un país y yo tuve la suerte de poder salir del país. Hubo momentos que dudé si podría.

A 400 km de Kiev y de Dontesk...

Sí, en una ciudad grande, afortunadamente lejos de donde estaba el mayor problema, pero al principio todas las ciudades fueron atacadas y bombardearon la mayoría de las bases militares, En nuestra residencia de los chavales reventaron los cristales y hubo que sacar a los chicos a hoteles. Ahí empezó el pánico. Todo el mundo en los supermercados, en los cajeros. Y luego el viaje ha sido una odisea, con el corazón en un puño porque en cada control te cruzabas con cosas que no te puedes imaginar que vas a ver nunca. Lo único que deseo es que se acabe cuanto antes.

Se abraza a Rubiales a su llegada a BarajasFoto: ABC



Las 11 horas de huida, ¿son en coche?

Sí y con mi traductor. Gracias a él he podido salir de allí. Los carteles son en cirílico, no entiendes nada, la gente no habla inglés... Si no es por él tengo claro que no estaría aquí ahora mismo y me han facilitado coche, dinero en efectivo, gasolina, un sitio en cada ciudad por si nos pasaba algo...La Federación española también se ha portado muy bien. Cuando contacté con la embajada me dijeron que salía un convoy de Kiev o que me buscara la vida para intentar acercarme a la frontera. Ésa es la máxima ayuda que me ha dado la embajada.

Firmó tres años...

Ahora mismo no me planteo nada. Lo principal es que se acabe cuanto antes la locura aquella. Es un trabajo y si no es allí será en otro sitio.

¿Pensó que no salía de allí?

Vas todo el rato asustado. Los controles son con los militares armados mirándolo todo. Yo no lo había vivido nunca. Pasamos por ciudades con la gente atrincherándose con vigas de hormigón para que no pudieran pasar los tanques. Parece una película, pero lo he vivido. Pasamos la frontera andando cuatro kilómetros. Nos saltamos la cola de coches en dirección contraria. Podría escribir un libro o dos.

Junto a Murthy en su etapa en el VCF



Él no ha podido venir, ¿no?

No, él es un chico que vive en Elche desde hace 20 años. Yo buscaba un traductor que supiese de fútbol porque estaba teniendo problemas a la hora de comunicar a los entrenadores me resultaba muy difícil. Lo embarqué en esta aventura y llevaba seis días allí. Los militares en la frontera no le dejaron pasar porque tenía pasaporte ucraniano y si tienes entre 18 y 60 años te quedas.

La embajada apenas ha ayudado, pero sí el club

La embajada a mí no me ha ayudado absolutamente en nada. En cambio a mi club le estoy muy agradecido porque se podían haber desentendido de mí