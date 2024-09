Jean Montero: "Pedro Martínez es más duro de lo que me habían dicho"

El Valencia Basket ha vivido su segundo verano de reconstrucción. Muchas bajas y muchas altas. De las caras nuevas hay una que ilusiona especialmente al aficionado taronja. Tiene sólo 21 años, pero ha sido el mejor jugador joven de la ACB las dos últimas temporadas, gracias a su talento y su descaro. Cuando este dominicano bota la pelota, cualquier truco de magia es posible. Acostumbrado a tener mucho el balón en las manos, ahora Jean Montero tiene que adaptarse al baloncesto de alta velocidad que persigue Pedro Martínez. Sabe que si lo consigue, su carrera dará un salto y por eso eligió la Fonteta.

Jean Montero, base combo de Valencia Basket, buenas tardes...

Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y expresar mis sentimientos de estar aquí en Valencia. Me siento muy afortunado y orgulloso. Estoy aquí para dar siempre mi máximo esfuerzo y pelear por el escudo de Valencia Basket.

¿Cómo van estos primeros días por la ciudad? ¿Le gusta?

La ciudad me encanta, había estado aquí pero nunca durante el verano, cuando hace calorcito, a lo que estoy acostumbrado de la República Dominicana, pero muy bien, la verdad.

Le leí en X que pedía consejo a los aficionados para comer paella. ¿Estuvieron bien las recomendaciones?

Bueno, al final tuvimos que ir a uno que está enfrente de mi casa. Luego ya me explicaron que la paella no se come tanto de noche, que es más por la tarde. Ya otro día fuimos a otra más por la zona del puerto con mi pareja.

¿Qué arrocito es el que más le ha gustado?

Yo soy más de carne, pero aquel día probamos uno más de mar. Mar y montaña creo que se llama.

¿Mejor la paella de aquí que la que había probado y le habían dicho que era valenciana?

no sabía que la paella que era de origen de Valencia. Había probado una muy buena en la Costa Brava y, cuando se dio todo esto, que Valencia era de los mejores sitios en paellas, dije "encantado".

Es usted el jugador que más expectativas ha despertado entre la afición del Valencia Basket. ¿Usted aparenta convivir muy bien con la presión, como que no le afecta?

Tener expectativas a veces no es bueno. Mi padre muchas veces me decía que no me hiciera muchas expectativas, porque a veces cuando no salen como uno espera, pues te decepciona. Yo lo que trato siempre de estar en el momento, vivir el momento, ir mejorando cada día y durante la temporada ya se irá viendo ese trabajo que hago.

¿Dónde está más cómodo? ¿De base o de escolta? Con la pelota en las manos, seguro...

Es una pregunta complicada, estoy acostumbrado a jugar de base, que es lo que básicamente estoy haciendo desde hace mucho tiempo, pero también escolta es mi posición original, como comencé a jugar al baloncesto.

Le preguntamos por Pedro Martínez. ¿Es tan duro como le habían dicho o más?

Más, más, más de lo que me habían dicho. Como he hablado con él, es un estilo de juego al que no estaba acostumbrado y estas semanas me vienen bien, al equipo, porque así nos vamos acostumbrando. Al final de la jornada es lo que importa, las pretemporadas son para eso. Aocstumbrate al entrenador, a los roles... vamos bien, la verdad.

¿Qué es lo que más le dice Pedro?

Correr, correr y correr...

Y botar poco...

Exacto, esa es una de las cosas que dice siempre... correr, defender, y lo otro llega solo.

Ya que habla de defensa, palabra clave cuando se habla de usted. La gente del baloncesto siempre dice de usted que si mejora esa faceta, usted es NBA...

Eso es lo que siempre se ha dicho, aprender a defender, bajar el culo, mantener al jugador siempre enfrente. Es algo que siempre me he propuesto temporada tras temporada.

¿Cree que con Pedro puede dar ese salto que le lleve a la NBA?

Yo creo que sí. Entiendo que si consigo mejorar mi físico, mi juego con balón y sin balón, mi tiro exterior, al final, creo, que puedo lograr ese sueño.

Usted eligió muy pronto a Valencia Basket, no apuró el mercado esperando una oferta de Euroliga, que las tuvo. ¿Por qué?

Ofertas de Euroliga hubo, seguro. Cuando acabó la temporada con Morabanc Andorra, esas dos o tres semanas fueron un poquito intensas y hubo que tomar decisiones, descartando, eligiendo y tal. Yo siempre le decía a mi agente, que quería estar en un proyecto donde pudiera progresar, que me diera la oportunidad de crecer. Yo la Euroliga no la conozco, no puedo decirte que pertenezco a la Euroliga, sin saber cómo se juega, físicamente... yo quería estar en un proyecto como me lo planteó el Valencia, jugar minutos, seguir desarrollándome, con un entrenador como Pedro Martínez que sé que me va a yudar ese siguiente paso. Al final, si la Euroliga es lo que está destinado a ser, llegará pronto.

Valencia Basket es un club exigente, ¿lo percibe? ¿Hablan en el vestuario de objetivos, de la Eurocup?

La verdad es que no, hasta en la pretemporada, como ha sido tan intensa, no hemos hablado. Cuando vaya pasando la pretemporada, según nos vayamos adaptando, se irán determinando los objetivos, los sueños que tenemos. Al final, la gente pone objetivos al equipo, pero nosotros en sí aún no hemos hablado todavía.

Con la caña que les mete Pedro en la pretemporada no da tiempo de pensar en eso...

Exacto, da tiempo de pensar en esas cosas, en nada.

Tiene ganas de jugar en la Fonteta, porque la Fonteta tiene ganas de Jean Montero...

Ya tengo ganas de comience la Liga, las competiciones, pero no nos podemos desesperar. Yo digo que sigamos disfrutando de la pretemporada, que ahí vamos a ir ajustando las pistolas y todo eso, sabes, y ya llegará ese momento. Creo que va a ser un momento muy bonito.

Sin Chris Jones, le va a tocar asumir el liderazgo antes de tiempo. ¿Cómo lo vive?

Sí, básicamente, pero hay otros jugadores que tendrán que ajustar a otras posiciones. El club tenía un plan contando con todos nosotros y, ahora sin Chris Jones, los jugadores tendrán que hacer un rejuego, adpatarse a nuevas posiciones y nos iremos acoplando.

En estos primeros días, ¿con quién tiene especial química en la pista?

Eso en sí es difícil, porque el juego de Pedro nos obliga a desarrollar muchas cosas y aún no se ha dado eso de poder conectar con uno. Aquí vamos desarrollando cosas como equipo, las rotaciones van probando y cada día juegas con uno. Yo con los grandes me llevo mejorcito, con Happ, que es fuerte, Sestina, Costello...

Para acabar, ¿qué mensaje tiene para la gente naranja?

Que nos vengan a apoyar, que va a ser un año muy bonito, que siempre vamos a defender el escudo de Valencia Basket, que vamos a lograr todo lo que nos propongamos.