Jean Montero: “No me da miedo trabajar con Pedro Martínez, sé que es duro”

Jean Montero, el mejor joven de las dos últimas ediciones de la Liga ACB, aterrizó en Manises con la misma seguridad con la que suele manejar la pelota en los partidos. Este base domincano de 21 años es una de las incorporaciones que más expectativas e ilusión ha despertado en la afición taronja. El viernes empiezan los reconocimientos médicos y, con ellos, la pretemporada.

¿Cómo vive su llegada a Valencia Basket?

Estoy muy emocionado, con ganas de empezar, todo, la pretemporada, los entrenamientos, conocer a mis nuevos compañeros, entrenadores, cuerpo técnico… entiendo que este año va a ser un año de muchas emociones bonitas. Espero que salga así. Estoy un sitio donde quería venir y llevaba tiempo trabajando para esto. Expectativas altas, quiero hacer lo que requiera para ganar.

¿Qué expectativas tiene en esta nueva aventura de su carrera profesional?

Básicamente he hablado con mi familia durante el verano de que me siento muy emocionado, ansioso de que llegue el momento de presentarme a los entrenamientos… entiendo que algo bueno va a salir, del trabajo que llevo haciendo en verano pensando en lo que me espera, entiendo que los frutos van a salir, tarde o temprano.

¿Qué le aportará usted a Valencia Basket?

Lo que le he dicho a Pedro, me he tratado de comunicar con el siempre, haré lo que me diga que haga, simplemente quiero comenzar a ganar, maximizar mi talento y ganar en equipo.

¿Conoce a algún compañero, ha hablado con alguno?

En su momento, cuando anunció que se quedaba, hablé con Jones, que lograríamos hacer grandes cosas. Quiero ser ese compañero que trate de estar involucrado con los compañeros, cuerpo técnico, afición, todo el mundo, porque ese gran amor que te dan todos ellos es lo que luego se demuestra en la cancha.

¿Es la pareja Montero-Jones la más talentosa de la ACB?

No lo podría decir, por nombre no lo podría decir, pero luego todo se resuelve en la cancha.

¿Qué supone trabajar a las órdenes de Pedro Martínez, un entrenador que suele sacar la mejor versión de sus jugadores?

Estoy emocionado de trabajar con Pedro, no tengo miedo, de lo que requiera eso, del trabajo duro. Se sabe que Pedro es un entrenador duro pero el que quiera maximizar su talento tiene que pasar por ese tipo de entrenadores.

¿Algún mensaje para la afición de Valencia Basket?

Sé que los aficionados nos van a demostrar un gran amor durante la temporada y nosotros se lo devolveremos en la cancha compitiendo todos los días.