Jean Montero: "¿Ganar títulos? Sueño con la gloria, desde que juego a baloncesto"

Cada vez que coge la pelota hipnotiza, mueve las manos y un truco, ¡zas!, que sorprende a defensores y a público. El sábado pasado en Badalona, en el Olímpico, donde jugó el Dream Team, donde han visto a los mejores, la gente se puso en pie y le aplaudió tras exhibirse. Jugador de la semana en la ACB, base escolta de Valencia Básquet, un chico especial, Jean Montero.

Mago, buenas tardes y bienvenido a Deportes COPE Valencia...

Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.

Cuando elegió Valencia le dijeron que aquí siempre lucía el sol y llevas dos gripazos ya...

Así es, el cambio de clima un poquito loco estos últimos meses, pero bueno, aquí vamos.

Es una semana especial para Valencia, está de fallas. No sé si ha podido ver algo y disfrutarlas...

Bueno, fuimos a la mascletá con todo el equipo, luego fui a lo que hacen los fuegos artificiales de noche, que no sé, el castillo le llaman o algo así. Pero todavía no he podido ir a lo que es la falla como tal, ir a las casetas y demás, pero bueno, esperemos que esta tarde pueda tener un tiempo y pueda asistir alguna.

Usted está finito, no tiene problemas con el peso. Buñuelos, churros y chocolate, ¿los ha probado?

Eso sí, eso sí, ya los he probado.

¿Le han gustado o no?

Bien, bien. Los buñuelos no los había probado nunca, los churros sí.

Díganos que los probó antes del partido Badalona, a ver si va a tener que ser esa la dieta de todos.

Bueno, los probé, creo que fue, si mal no recuerdo, un lunes de la semana pasada.

Pues, a partir de ahora, todos los lunes coma usted buñuelos que mire cómo funcionan las cosas...

(Risas)

¿Ha tirado algún petardo? Que usted tiene cara de pillo...

Sí, eso sí, he cogido algunos, los he tirado. Nosotros los llamamos tirapó.

¿Masclets ha tirado?

No, no, los más grandes no, todavía no. A ver hoy, si se me da la oportunidad.

Hablemos de baloncesto. ¿Qué sintió el otro día al ver a la afición del Joventut ponerse en pie y aplaudirle? Eso no lo consigue cualquiera.

Para mí fue súper especial. Yo nunca había jugado, nunca había tenido la oportunidad de estar en el equipo que juega, allí. Recuerdo, creo que sí, en Gran Canaria, pero no jugué. Para mí, fue una tarde y una noche especial, porque todo el mundo dice que la gente del Joventut sabe mucho del baloncesto. Creo que sí, que la verdad que aprecian mucho el talento y el baloncesto.

En ese pabellón ha jugado el Dream Team y se puso en pie para aplaudir a Jean Montero. Eso queda para siempre, ¿verdad?

La verdad que sí, ese recuerdo lo lleva ya mi corazón. Somos afortunados todos lo que jugamos en esta época, que muchas de las cosas se quedan grabadas. Eso también hay que tenerlo en cuenta.

¿Es de esos partidos en los que un killer como usted, siente que nada le puede parar?

Yo diría que sí, un poquito. Cuando salgo y me divierto, cuando me estoy divirtiendo jugando. Esa es la cosa que yo creo que me hacen ahí especial. Cuando salgo a divertirme, muchas de las cosas las pienso, me pasa por la cabeza mucha información, va súper rápido y logro desarrollarla en el partido, en el juego, y se ve, se transmite. Creo que esa es una de las cosas especiales que tengo. Cuando salgo y me divierto, el juego fluye a mi manera.

¿Se sintió algo frustrado por llegar a la Copa del rey muy mermado?

Sí, ese proceso vírico, esos últimos 10 días, no pude entrenar con el equipo. Ya estaba con la molestia del tobillo, fue como todo muy, muy al mismo tiempo, una cosa detrás de la otra. Así que sí, para mí fue un poquito frustrante debutar en mi primera Copa de esa forma.

¿Esa frustración está un poco en el vestuario? ¿Tuvo que ver el momento físico o que los rivales les habían cogido el truco?

Creo que, a pesar de que los equipos ya saben más o menos cómo jugamos, el equipo estaba pasando por un proceso ahí de varias lesiones, varios jugadores estaban tocados. El timing no fue bueno. Tampoco que todos decían que Valencia era uno de los favoritos, ese peso tampoco nos favoreció. Pero nosotros eso ya lo dejamos detrás y hay que seguir adelante. Tenemos dos compromisos súper importantes, que son los partidos de las semifinales. Tenemos que ganar el martes y luego el viernes, y ya, con Dios mediante, pasar a las finales de la Eurocup. Y luego seguir en ACB, seguir haciendo un buen trabajo, ya que lo que nos depara el futuro hay que cogerlo.

Ahora se ve otra vez al equipo fresco físicamente, así son muy difíciles de frenar...

Sí, por el estilo de juego que tenemos. Tenemos también jugadores súper importantes, en lo que es el panorama europeo, también tenemos jugadores súper talentosos. Yo creo que si nos mantenemos en esa línea, con un poquito de suerte de Dios y sus bendiciones, llegamos a los partidos súper importantes, todos sanos y en buena dinámica, creo que podemos obtener grandes cosas.

Hablemos de esas semanas bonitas, de las que vienen. Son bonitas, pero también son de responsabilidad. Usted se siente cómodo bajo presión, parece disfrutar...

Sí, pues más o menos porque me divierto. Como te digo, eso requiere un mayor de concentración, más de lo habitual, ahí hay que sacar un poquito lo que quiero, comprometerme con el equipo, hacer cualquier cosa, hacerlo todo, competir, divertirme. Ya luego el juego se transmite solo, cuando me estoy divirtiendo, salen muchas cosas a mi favor y creo que esta semana es súper importante llegar sano. Lo primero, llegar sano y luego salir a competir y al final del día pensar que esto es un juego, un deporte, que hay que salir a disfrutarlo y a competir. Esas son las dos primeras cosas que hay que hacer.

¿Sueña con ganar en Valencia Basket esta temporada?

Sí, toda las temporadas que he jugado, en cualquier equipo, sueño con obtener títulos, con ganar partidos importantes y mantenerme siempre en el máximo nivel. Para mí es súper importante eso.

¿Y qué más sueños tiene en el baloncesto?

Tener la gloria. Esa es la cosa que siempre mantengo, vivo el presente, hacer las cosas que están en mis manos, día a día, y ya luego el futuro, con lo que venga. Con Dios. Yo soy muy creyente en Dios. Yo creo que Dios para mí tiene muchas cosas en el futuro.

Le queremos ver de naranja en el Roig Arena...

Sí, yo creo que sí. A cualquiera le tendría que gustar jugar ahí.

¿De naranja, no de otro color?

Sí, sí.

Gracias por este ratito de magia con los oyentes de COPE.

Muchas gracias, gracias y que tengan buenas tardes.

Por cierto, los lunes acuérdese de los buñuelos, hasta final de temporada...

Sí, sí, seguro.