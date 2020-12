Javi Gracia: “No sé si es consciente o no de la importancia de reforzar la plantilla”

La Navidad no ha cambiado un ápice la forma de pensar y hablar de Javi Gracia, que en una rueda de prensa de casi media hora y con únicamente una pregunta sobre el Granada CF dejó caer que no sabe si en el Valencia CF son conscientes de lo mucho que hay en juego con el equipo a solo un punto de la zona de descenso. “He transmitido al presidente desde hace mucho cuáles eran las necesidades, lo sabe desde hace tiempo. A partir de ahí me tengo que centrar en lo mío que es entrenar. Las decisiones respecto a la plantilla no van a ser mi responsabilidad ni voy a tener que dar explicaciones”, dijo el técnico que especificó que fue “muy exigente y muy constante en transmitir las necesidades cuando lo creí oportuno”.

“Una vez que he cumplido con esa obligación y ya no es mi responsabilidad buscar jugadores o hacer las operaciones a partir de ahí no sé hasta qué punto se es consciente o no de la importancia de reforzar la plantilla”, deslizó.

Javi Gracia, que una vez más aseguró ante los medios de comunicación que no es él quién filtra los candidatos para reforzar al equipo en este mercado de enero, se mostró muy frío cuando fue preguntado por su reunión del pasado 23 de diciembre con el presidente Anil Murthy. “Es cierto que el día 23 después del entrenamiento, que fue bastante pronto, estuve un rato con el presidente, como él ya ha manifestado me mostró el apoyo de cara al trabajo y él ya ha explicado lo que vino a hacer a Paterna y no tiene sentido que hable yo de eso y menos de fichajes”, insistió.

Y aunque se extendió en sus respuestas tampoco dio muchas pistas sobre el mercado de fichajes: “Todo lo que se refiere a posibles fichajes no tiene sentido para mí, no se qué jugadores van a venir o si van a venir. Es cierto que el mercado está cerca pero ya veremos qué pasa”.

Además, Javi Gracia confirmó la baja de Uros Racic se perderá también el partido en Granada y se une a las ausencias de Lato, Paulista, Cillessen y Hugo Guillamón.