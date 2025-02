Jaime Pradilla: "Vamos a la Copa a competir por el título"

¿Cómo ha ido la llegada a Canarias?

Bien, la verdad es que bien, nos han recibido bien, con mucha ilusión de estar aquí, de ponernos a competir y la verdad es que con ganas de empezar.

La Copa es especial, ¿no?

Sí, sí, al final, es especial para nosotros, para la afición, es algo increíble y es una competición única. Al final, todos los años vamos con esa ilusión y es un momento que nos juntamos muchos equipos y a ver cómo va.

¿Cómo está el equipo? Llegan un poco justos, usted el primero, que le tuvieron que extraer sangre de la cadera, ¿no?

Sí, bueno, llegamos un poco justos, es verdad que un poco, pues algún tocado y tal. Hay que intentar, en lo que queda hasta el partido, trabajar en estar un poco mejor y poder estar lo mejor posible los disponibles. Es verdad que, como dices, que me tuvieron que sacar sangre de la cadera, pero ya a tope.

¿Estos contratiempos les quita un poquito de confianza, les rebaja las expectativas o van con la misma mentalidad y ambición que si estuviera el equipo en su mejor momento?

No, es un momento que del otro día que es algo extraño, que no estuvimos a nuestro nivel y bueno, intentar borrar y empezar de cero y ir a por el primer título al final que vamos a poder competir y poder pelear por él y nada, con la misma ilusión de siempre y al equipo la verdad es que lo veo muy unido y lo veo con ganas de poder competir.

Jaime, nos acaba de sacar una sonrisa con ese mensaje...

Sí, es algo ilusionante, es verdad que llevamos 27 años aquí que no podemos conseguir el título y yo sé que para la afición es algo muy bonito, para nosotros también, pero tenemos que ser listos y saber que es una competición muy difícil, porque al final es a un partido y que son ocho equipos, que los ocho equipos queremos ganar el título. Va a ser difícil, pero al final hay que ir partido a partido, pero si vamos allí al final es para competir por el título.

Nos gusta escucharle así de convencido. Además no es malo ir un poco de tapado. Hace un mes hasta se hubiera hablado de ustedes como favoritos y eso es cargar con una presión innecesaria, ¿no cree usted?

No te sé decir tampoco, pero sí que es verdad que es una pista complicada para nosotros en los últimos años y que no es fácil ganar allí. Primero tenemos que pensar en el primer partido, tenemos que pensar en ganar al Gran Canaria y luego ya pensar en lo que viene lo siguiente.

En el último precedente, el choque se resolvió en la última posesión, con balón de Montero para forzar la prórroga. En las últimas semanas, al equipo l está costando un poco firmar buenos inicios de partido. ¿Puede ser eso clave el viernes?

Hay que es estar concentrado los 40 minutos, es una competición muy difícil. Hay mucha prensa, está mucho el foco en el jugador y es un momento que tienes que estar todavía más concentrado, estar más en lo que tenemos que estar e intentar salir lo mejor posible, pero sabemos que va a ser un partido muy intenso, muy duro y sobre todo que va a durar 40 minutos. Es verdad que se nos está poniendo difícil los últimos primeros cuartos, pero tenemos que empezar desde el inicio a tope para acabar todavía mejor.

Jaime, hablemos de usted. Esta semana recibió otra llamada de la selección para las ventanas FIBA. Irán también Puerto y López-Arostegui, probablemente los que más habéis agradecido la llegada de Pedro Martínez...

Lo primero agradecer a la Selección la confianza y el poder defender otra vez su camiseta, que es algo increíble. Yo creo que se me ve con confianza, porque el juego de Pedro me favorece mucho y la verdad que estoy muy contento.

Está con muchas jornadas por delante ya con 427 minutos jugados en ACB, cerca su récord (678) de su primera temporada Valencia Basket. ¿Tanta confianza es todo gracias a Pedro?

Al final el estilo de juego me favorece pero es verdad que Pedro me transmite mucha confianza y me está ayudando a seguir mejorando sobre todo en esos tiros de tres, que años atrás pues se me estaba haciendo un poco más cuesta arriba. Pero él me da la confianza en seguir tirando y, al final, se está notando todo el trabajo que llevo detrás.

En la primera temporada de Valencia Básquet, la 2020/2021, lanzó seis triples. En la actual ya lleva 47. ¡Vaya cambio!

Al final esto sí que es un poco por el estilo en el que jugamos, llegan más momentos en los que estoy en la línea de tres y hay que tirar esos tiros. Es algo que estoy haciendo y que se nota el trabajo que llevo detrás. Estoy contento de que se vea reflejado ahora.

Al final si sigo mejorando y sigo confiando en mi tiro de tres, es algo que te da un salto como jugador. Así que a seguir trabajando en mi tiro de tres pero sin olvidar las otras cosas. Al final se me den mejor o peor pero quiero seguir trabajando todo, porque al final son cosas que en mi estilo de juego me favorecen.

Vamos, que si en esta Copa del Rey, esperemos que el domingo, hay un tiro en una esquina en un momento delicado ni te lo vas a pensar...

No, ahora no sé contestarte esta pregunta. Si el tiro de tres está muy punteado, seguramente no. Pero si me llega y es un buen tiro, seguramente lo levante.

¿Lo firmamos, que haya un tiro importante el domingo?

Ojalá, ojalá..